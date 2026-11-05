O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz, recebeu nesta quinta-feira (5) uma comitiva do Japão para discutir o fortalecimento das relações institucionais, econômicas e ambientais entre o Estado e o país asiático. O encontro reuniu representantes diplomáticos, lideranças da comunidade nipo-brasileira e executivos de empresas japonesas com atuação no Polo Industrial de Manaus.

A delegação foi liderada pelo embaixador do Japão no Brasil, Yasushi Noguchi, e contou com a presença do cônsul-geral do Japão em Manaus, Yuichi Miyagawa; do cônsul-geral adjunto, Akira Suzuki; e da secretária da Embaixada japonesa, Saori Yamashita. Pelo lado do Amazonas, além de Omar, participaram a vice-governadora eleita Alessandra Campelo e o deputado federal Pauderney Avelino.

Também participaram Hajime Hattori, presidente da Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental; Ken Nohara, diretor industrial da Yamaha e vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Nipo-Brasileira do Amazonas; e Iuquio Ashibe, diretor executivo da Câmara, conselheiro emérito e coordenador de relações internacionais do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM).

O diálogo teve como objetivo estreitar os laços históricos entre o Amazonas e o Japão e identificar pautas de interesse comum. Entre os temas apresentados está a possibilidade de apoio japonês às ações de combate às queimadas e de defesa do meio ambiente, áreas consideradas estratégicas para o Estado.

“Vocês sabem muito bem que esse ano teve muitas queimadas. E vamos precisar criar brigadas no interior. É de interesse nosso e do mundo que se preserve a Amazônia. Mas precisamos de ajuda para conseguir manter a floresta intacta”, ponderou Omar.

A relação entre os dois países tem uma trajetória consolidada no Amazonas, marcada pela presença de uma tradicional comunidade japonesa em Manaus e pela participação de grandes empresas de origem japonesa no Polo Industrial. Essas indústrias têm papel relevante na atividade econômica do Estado e na geração de empregos. A aproximação com a comitiva também abre espaço para ampliar o diálogo com o setor empresarial e com as instituições japonesas, buscando preservar parcerias já estabelecidas e construir novas iniciativas em benefício do desenvolvimento econômico e ambiental do Amazonas.

“Já conversamos com o embaixador francês também. E vamos precisar de toda ajuda possível no ano que vem. A gente vai criar essas brigadas, mas precisamos equipar também e dar todo o treinamento para que a gente possa combater com eficiência essas queimadas”, finalizou Omar.