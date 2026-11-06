O neurologista Dr. Renato Anghinah comenta sobre as evidências científicas atuais.
Ele explica para quais problemas o uso da cannabis medicinal já é uma realidade na prática clínica.
As informações apresentadas pelo especialista ajudam a esclarecer o tema.
Fonte: Jovem Pan
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