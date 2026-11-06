O humorista está em prisão preventiva.

Ele terá a sentença definida na segunda-feira (9).

A informação é limitada aos fatos disponíveis sobre o caso.

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