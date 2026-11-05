O prefeito de Manaus, Renato Junior, reuniu, nesta quinta-feira, 5/11, com o governador eleito do Amazonas, Omar Aziz, o senador Eduardo Braga e 36 vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) para alinhar projetos estratégicos para a capital. O encontro teve o objetivo de aproximar e integrar esforços entre prefeitura, governo do Estado, bancada federal e Legislativo municipal para avançar em uma agenda voltada à investimentos, saúde, obras e políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população manauara.

“Manaus precisa de todos trabalhando juntos. Quando o município, o governador eleito, a bancada federal e a Câmara Municipal se sentam à mesma mesa, quem ganha é a população. Agradeço ao governador eleito Omar Aziz, ao senador Eduardo Braga e aos vereadores presentes. Vamos seguir construindo essa agenda com diálogo, para levar mais saúde, mais obras e mais qualidade de vida para quem vive em Manaus”, afirmou o prefeito Renato Junior.

Entre os temas tratados esteve a construção de uma parceria entre a Prefeitura de Manaus e a gestão do governador eleito para reduzir as filas do Sistema de Regulação (Sisreg) na saúde. A ideia é ampliar o acesso da população a consultas, exames e procedimentos especializados.

Trinta e seis vereadores da capital participaram do encontro, o que reforça o diálogo da gestão com a Câmara Municipal na construção dessa agenda.

Com o alinhamento entre o prefeito, o governador eleito e o senador, Manaus passa a contar com uma agenda conjunta voltada ao desenvolvimento da cidade e ao cuidado com a população.

A articulação entre os representantes das diferentes esferas de poder estabelece as bases para a construção de soluções conjuntas para os desafios de Manaus. A proposta é manter o diálogo e a cooperação institucional para viabilizar ações que atendam às principais demandas da população, com atenção especial à saúde, à infraestrutura e à ampliação dos serviços públicos na capital.