Ei, galera! O streaming tá pegando fogo hoje, 6 de novembro de 2026, com lançamentos e hits que estão dominando as paradas em plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max. Se você tá procurando o que maratonar ou assistir agora, confira essa lista dos mais assistidos!

Coração Selvagem (7.3/10) é um filme de ação e sobrevivência imperdível, onde um ex-soldado e seu cão de guerra lutam contra tudo no Alasca depois de um acidente aéreo. Vale assistir pela química entre os protagonistas e as cenas emocionantes de superação!

Model Citizen (7.1/10) entrega suspense puro com um ex-policial amnésico preso em uma fazenda cheia de mistérios e hostilidade. Se você curte thrillers psicológicos, esse filme vai te prender do início ao fim nas principais plataformas!

Resident Evil (7.4/10) é o filme de terror e ação que todo fã da franquia precisa ver agora, com mutações bizarras e um entregador comum no meio do caos em Raccoon City. A nota alta e as cenas de monstros bioengenheirados fazem valer cada minuto!

Fuga Mortal (6.1/10) traz adrenalina total com um herói de guerra em uma perseguição épica pela TV, ajudado por seu batalhão antigo. Mesmo com a nota mais baixa, o ritmo acelerado e o público torcendo pela fuga deixam o filme super divertido de acompanhar!

Black Doves (7.0/10) é a série perfeita pra quem ama espionagem e vingança, com uma espiã em busca de justiça pelo amante assassinado. O elenco carismático e as reviravoltas mantêm todo mundo grudado na tela!

VisionQuest (8.6/10) surpreende com sua nota alta e a história de um Visão repaginado fugindo de inimigos enquanto conversa com IAs como Ultron. Vale assistir pela profundidade emocional e ação Marvel que tá bombando no Disney+!

折月亮 (9.2/10) é a série chinesa que tá liderando tudo com sua trama mística sobre destino, amor e poderes ancestrais. A nota altíssima e o visual deslumbrante fazem dela a escolha ideal pra quem quer algo diferente e viciante no streaming!

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