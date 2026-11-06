Deputado está entre os com maior índice de presença nas sessões ordinárias da Casa, conforme dados do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

De acordo com o levantamento, desde a abertura dos trabalhos legislativos, em fevereiro, até novembro, o deputado registra 94,9% de presença, com apenas cinco ausências. O índice, segundo o parlamentar, demonstra seu compromisso com a atividade legislativa e com as demandas da população amazonense.

“Um deputado precisa ter presença e também estar junto da população, ouvindo as demandas e buscando soluções para as comunidades. Estar no Parlamento, defendendo pautas, é essencial para que o eleitor acompanhe o trabalho do parlamentar e tenha a consciência de que seu voto está sendo bem utilizado”, afirmou Adjuto Afonso.

Além da participação nas sessões, o presidente da Aleam mantém atuação na apresentação de propostas legislativas. Somente em 2026, já são 27 projetos de lei ordinária apresentados, com temas que envolvem bioeconomia, logística, tecnologia, turismo científico, setor primário e incentivo ao empreendedorismo.

Entre as propostas está o Projeto de Lei nº 28/2026, apresentado em fevereiro, que institui a Rede Estadual de Empreendedorismo e Inovação (REEI/AM). A iniciativa prevê o aproveitamento de imóveis públicos estaduais sem destinação específica para a implantação de espaços gratuitos de coworking, ampliando as oportunidades para empreendedores e incentivando a inovação no estado. O projeto foi aprovado em plenário e encaminhado para sanção governamental.

“Continuamos trabalhando na construção de leis que possam melhorar a vida do cidadão amazonense, que precisa de incentivo, oportunidades e do amparo do Poder Legislativo”, concluiu o deputado.

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