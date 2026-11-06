Novembro terá três feriados; veja datas e possíveis emendas em 2026Ainda faltam alguns meses para 2027 começar, mas quem gosta de se organizar com antecedência já pode começar a olhar o calendário.No próximo ano, três feriados nacionais cairão em uma segunda ou sexta-feira, formando feriadões automaticamente. Outras três datas serão celebradas em uma terça-feira e poderão render folgas prolongadas para quem conseguir fazer emenda.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1Ao todo, sete dos dez feriados nacionais previstos para 2027 ocorrerão em dias úteis. Já o Dia do Trabalho, o Dia da Consciência Negra e o Natal cairão em um sábado, enquanto Tiradentes será comemorado em uma quarta-feira.As oportunidades de descanso podem ser ainda maiores quando entram na conta os pontos facultativos tradicionalmente adotados pelo governo federal.Datas como Carnaval, Corpus Christi e Dia do Servidor Público também favorecem emendas e prolongamentos da folga, dependendo das regras de cada empresa ou órgão público.📎 No caso do Carnaval, que abrange três dias consecutivos (segunda, terça e quarta-feira de Cinzas), esta reportagem considerou o período como um único feriadão, já que as datas se sucedem e costumam ser tratadas em conjunto como ponto facultativo.Embora não sejam feriados nacionais, essas datas costumam ser tratadas como tal em diversos estados e municípios.Feriados estaduais e municipais, como aniversários de cidades ou celebrações religiosas, podem deixar o calendário ainda mais favorável, dependendo da região. Em São Paulo, por exemplo, o aniversário da cidade (25 de janeiro) é feriado municipal.O governo ainda não divulgou a portaria oficial com os pontos facultativos, mas as datas citadas a seguir costumam ser tradicionalmente adotadas.➡️ Confira a seguir os feriados e pontos facultativos de 2027:Calendário 2027Arte g1Praia de Ipanema lotada no Dia de São SebastiãoFelipe Figueiredo/@figfelipefoto