Imagens do acidente com o Expresso Dedé, no Paraná do Jacaré, perto de Novo Airão (Reprodução)

Uma embarcação de transporte fluvial colidiu com a margem do Rio Negro na manhã desta sexta-feira (06/11), nas proximidades de Novo Airão (AM). O Expresso Dedé atende a rota entre Manaus e os municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. Ele havia saído de São Gabriel na quinta-feira (05) e seguia para a capital quando bateu em um barranco.

O acidente aconteceu em um trecho conhecido como Paraná do Jacaré. Imagens e vídeos divulgados nas redes sociais mostram a proa da embarcação bastante danificada pelo impacto. Também aparecem passageiros reunidos no barranco, à espera de resgate.

Apesar da violência da batida e do pavor a bordo, não houve mortes, mas há pessoas feridas. Moradores e navegantes que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e ajudaram a retirar os passageiros da embarcação.

Ainda não se sabe por que o piloto perdeu o controle e atingiu a margem. As autoridades competentes devem abrir investigação para esclarecer as causas do acidente.

Barcelos na NET, a sua notícia em primeiro lugar.

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