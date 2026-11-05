Informações recentes indicam uma diminuição na entrada de refugiados nos Estados Unidos.
Também foi registrada queda nas inscrições para vistos de trabalho no país.
Os dados refletem mudanças no fluxo migratório para os EUA.
👁 10 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Sucuri é encontrada dentro de saco de estopa no bairro Santa Etelvina (288 visualizacoes)
- Temporais previstos para Sul, Sudeste e Centro-Oeste com maiores temperaturas no Norte e Nordeste (205 visualizacoes)
- Acidente aéreo de 1996: queda 24 segundos após decolagem trouxe mudanças na aviação (123 visualizacoes)
- Democratas lideram votos antecipados nos EUA antes da eleição de terça-feira (40 visualizacoes)
- PM é morto com nove tiros dentro de supermercado no bairro Compensa (35 visualizacoes)