A Justiça determinou três prisões preventivas.
Também foi determinado o bloqueio de até R$ 15 milhões em bens e valores.
Fonte: Jovem Pan
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