O confronto entre Palmeiras e Corinthians realizado no Morumbi ficou marcado pela despedida de um narrador esportivo.

A partida representou o fim de sua trajetória na locução esportiva.

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