Pernambucano de 21 anos assume vaga na Haas no GP de São Paulo; com sua chegada, Brasil volta a ter dois pilotos no grid após dez anos
O automobilismo brasileiro volta a ter dois representantes no grid da Fórmula 1 após dez anos. O pernambucano Rafael Câmara, de 21 anos, fará sua estreia na principal categoria do automobilismo mundial nesta sexta-feira (6), durante o Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos.
Atual líder da temporada da Fórmula 2, Câmara substituirá o francês Esteban Ocon na Haas e terá a oportunidade de estrear justamente diante da torcida brasileira. O piloto demonstrou entusiasmo com a oportunidade e afirmou que pretende aproveitar ao máximo a experiência.
“Tem sido muito legal estar aqui e estou só tentando aproveitar o momento. Estou ansioso para entrar no carro e pilotar”, declarou o brasileiro durante entrevista coletiva.
A estreia também recebeu o apoio de Gabriel Bortoleto, atual representante brasileiro na Fórmula 1 pela Audi. O piloto destacou que Câmara terá um desafio importante, principalmente pela expectativa de competir diante do público de seu país.
Segundo Bortoleto, o pernambucano deve encarar a oportunidade com tranquilidade e aproveitar a experiência. Ele também demonstrou confiança no potencial do compatriota.
Campeões mundiais apoiam estreia brasileira
A chegada de Rafael Câmara também foi comentada por dois nomes importantes da categoria: o tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, e o bicampeão Fernando Alonso, da Aston Martin.
Alonso ressaltou que estrear na Fórmula 1 diante da própria torcida pode aumentar a pressão sobre o piloto, mas destacou o talento do brasileiro e sua capacidade de construir uma trajetória de sucesso.
Verstappen também aconselhou Câmara a não se deixar levar pelas expectativas e a concentrar seus esforços no trabalho com a equipe e os engenheiros.
Para o holandês, o brasileiro já demonstrou seu potencial nas categorias de base e agora precisa evoluir gradualmente na principal categoria do automobilismo mundial.
Brasil volta a ter dois pilotos na Fórmula 1
Com a estreia de Rafael Câmara, o Brasil volta a contar com dois pilotos no grid da Fórmula 1 após dez anos. A última vez aconteceu no GP de Abu Dhabi de 2016, quando Felipe Massa, pela Williams, e Felipe Nasr, pela Sauber, representaram o país.
O Grande Prêmio de São Paulo será disputado neste fim de semana, em Interlagos. A programação prevê duas sessões de treinos livres nesta sexta-feira (6), uma terceira sessão e a classificação no sábado (7), além da corrida principal no domingo (8).
A estreia de Câmara marca um novo capítulo para o automobilismo brasileiro, que volta a ter dois representantes na elite mundial da modalidade.
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