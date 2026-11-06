O prefeito de Manaus , Renato Junior, acompanhou, na noite desta quinta-feira, 5/11, a retirada de fios em desuso na avenida 7 de Setembro, no trecho que faz esquina com a avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, coordenada pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). As equipes removem os chamados “fios mortos” dos postes e organizam os cabos que continuam em funcionamento com anéis organizadores, solução usada pela primeira vez em Manaus.

“Os fios em desuso, que não servem para nada, os ‘fios mortos’, estão sendo tirados daquele emaranhado que deixa muito feia a imagem do Centro, de dia e de noite. É inédito em Manaus esse tipo de serviço com esses anéis organizadores, que são homologados e patenteados. As equipes são treinadas e trabalham durante a noite para não atrapalhar ninguém”, afirmou o prefeito Renato Junior.

Conforme o chefe do Executivo municipal, mais de 60% do material instalado nos postes do Centro já não tem utilidade. “Desde 2010 vai se acumulando cabo. As empresas vão fechando, a tecnologia vai mudando, passou para 3G, 4G, 5G, e os cabos vão ficando por aí, parecendo uma teia de aranha. Agora fica só aquilo que realmente serve”, explicou o prefeito.

A retirada de cabos obsoletos no centro histórico começou em agosto de 2025 e, até dezembro daquele ano, já havia removido mais de 15 toneladas de fios e cabos sem uso. Em outubro deste ano, o trabalho ganhou uma nova etapa, que inclui o realinhamento dos cabos ativos, a retirada do material obsoleto e o descarte do chamado passivo órfão, formado por cabos mortos e sem dono. O contrato prevê intervenção em 70 quilômetros nos próximos 12 meses, começando pelo Centro. Os fios retirados ficam identificados em depósito por 40 dias, prazo em que as empresas responsáveis podem reivindicá-los.

O ordenamento vai alcançar todo o Centro, exceto a Rua Gastronômica, que terá toda a fiação subterrânea ao longo do percurso.

A prefeitura também pretende levar a mesma tecnologia para outros bairros da cidade. “A gente trabalha atendendo a solicitação da população, que chega pelas redes sociais e também por e-mail. Esse é um trabalho que não é tão visto, porque acontece à noite, mas ele é percebido. É assim que a gente devolve a autoestima de Manaus, porque aqui tem gente que trabalha”, concluiu o prefeito.