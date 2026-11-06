O presidente afirmou que ampliará a importância das redes sociais na comunicação no seu próximo mandato.

Ele destacou a ampliação da importância das redes sociais para o próximo mandato.

A comunicação no próximo mandato terá maior foco em redes sociais segundo o presidente.

O presidente fez essa afirmação sobre as redes sociais.

Fonte: Jovem Pan

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