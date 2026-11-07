Desde o começo da guerra no Irã, Trump repete que ‘não se pode permitir que o Irã tenha uma arma nuclear’.
A declaração tem sido feita de forma constante pelo líder americano.
O posicionamento reflete a visão sobre o tema nuclear no país asiático.
O assunto segue presente nas discussões políticas recentes.
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