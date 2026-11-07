Em resposta ao petista, o líder paraguaio disse que eles começarão uma relação frutífera em prol da população de ambos os países.
A declaração destaca o interesse em uma parceria que beneficie os cidadãos das duas nações.
O tom da mensagem indica disposição para colaboração futura entre os governos.
👁 4 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Temporais previstos para Sul, Sudeste e Centro-Oeste com maiores temperaturas no Norte e Nordeste (205 visualizacoes)
- Perfurar poço sem autorização pode gerar multas de até R$ 100 mil (142 visualizacoes)
- Acidente aéreo de 1996: queda 24 segundos após decolagem trouxe mudanças na aviação (124 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 1 de novembro de 2026 (41 visualizacoes)
- Democratas lideram votos antecipados nos EUA antes da eleição de terça-feira (40 visualizacoes)