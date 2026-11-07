O Enamed será obrigatório em duas etapas durante o curso de Medicina.

Essa avaliação também é necessária para o exercício da profissão médica.

Os estudantes de Medicina precisarão cumprir essa exigência ao longo da formação.

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