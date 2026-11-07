A partir deste sábado, cartões de diferentes operadoras deverão funcionar em qualquer maquininha habilitada para receber esse tipo de pagamento.

A medida altera a forma como os benefícios são utilizados no dia a dia.

Trabalhadores poderão contar com mais opções de estabelecimentos para usar os cartões.

Fonte: Jovem Pan

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