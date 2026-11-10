Sete profissionais dos Estados Unidos, Canadá e México participaram de experiências em Manaus e no Rio Negro e de encontros de negócios com o trade local

A Embratur reúne sete operadores internacionais especializados em viagens de incentivo para apresentar o potencial turístico do Amazonas e aproximar compradores estrangeiros de empresários locais. Entre os dias 3 e 9 de novembro, profissionais dos Estados Unidos, Canadá e México participaram de uma viagem de familiarização por Manaus e pelo Rio Negro, com experiências de natureza e cultura, além de encontros de negócios com o trade amazonense. A iniciativa tem parceria do Sebrae Nacional, do Sebrae do Amazonas, da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e do Amazonas Destination, integra o Experience Brasil e busca ampliar a presença da região nos programas internacionais de viagens corporativas dessa modalidade.

Participaram sete operadores especializados: quatro dos Estados Unidos, um do Canadá e dois do México, que conheceram atrativos, serviços e experiências da região e avaliaram como compor programas de incentivo para seus clientes. O roteiro incluiu visitas a atrativos culturais de Manaus, navegação pelo Rio Negro, passagem pelo arquipélago de Anavilhanas e experiências de natureza e cultura. A proposta foi apresentar diferentes possibilidades da Amazônia brasileira, de passeios e vivências locais à logística necessária para receber grupos corporativos.

A busca por novos destinos é uma oportunidade para a promoção da Amazônia: segundo o Incentive Travel Index (ITI) 2026, divulgado em outubro pela Incentive Research Foundation (IRF) e pela SITE, o gasto médio global por participante em viagens de incentivo subiu 7,8%, para US$ 5.500, e chega a US$ 6.100 entre compradores norte-americanos. A seleção dos mercados segue a estratégia do Plano Brasis 2025–2027: os Estados Unidos são considerados mercados essenciais para a promoção brasileira, enquanto Canadá e México integram o grupo de mercados de crescimento.

“O Amazonas reúne experiências de natureza e cultura que podem diferenciar o Brasil no mercado internacional de viagens de incentivo. Ao trazer operadores dos Estados Unidos, Canadá e México para conhecer a região e se conectar com empresários locais, queremos transformar esse potencial em oportunidades concretas de comercialização. Nosso objetivo é ampliar a presença da Amazônia nos programas de incentivo oferecidos por empresas internacionais, gerando novos negócios, valorizando a sustentabilidade e os serviços turísticos da região”, destaca a coordenadora de Parcerias Estratégicas e Incentivos da Embratur, Silvana Gomes.

“A Amazônia é um patrimônio do Brasil e possui uma cultura extraordinária, capaz de despertar o interesse de turistas do mundo inteiro. Quando aproximamos operadores internacionais dos empreendedores locais, criamos oportunidades concretas de negócios, ampliamos mercados e fortalecemos a economia da região. O turismo tem essa capacidade de gerar renda, emprego, inclusão e desenvolvimento, fazendo com que a riqueza da nossa biodiversidade também se transforme em oportunidades para a comunidade”, afirma o presidente do Sebrae, Décio Lima.

Viagens de incentivo

Nesse segmento, empresas escolhem os participantes e estruturam programas de reconhecimento com o apoio de operadores especializados e fornecedores locais. Por isso, além de conhecer os atrativos, os operadores puderam avaliar os serviços, a infraestrutura e as experiências disponíveis para grupos corporativos.

Com informações da Embratur

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