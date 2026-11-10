Segundo o Ministério Público, o ex-presidente da Câmara Municipal da capital paulista é apontado como o dono da empresa de ônibus Transwolff.

Essa empresa teria sido utilizada pela facção para lavar dinheiro.

Fonte: Jovem Pan

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