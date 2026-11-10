Imagem de uma lavoura de milho nos EUA – 16/08/2015Jim Young/ReutersApós cometer uma série de erros em relatórios que movimentam o mercado agrícola global, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) decidiu recorrer à inteligência artificial para revisar seus dados antes da publicação.➡️ Considerado uma referência mundial em informações sobre o agro, o USDA usará uma ferramenta desenvolvida internamente para identificar números fora do padrão que possam ter passado despercebidos nas verificações convencionais.A ferramenta será usada pela primeira vez no relatório mensal de produção agrícola previsto para esta terça-feira (10), disse a agência de notícias Reuters.Segundo o USDA, a inteligência artificial funcionará como uma camada adicional de conferência e não substituirá os procedimentos já adotados pelo órgão.Entre os problemas que em dados do órgão estão:Milho: erros nas estimativas de produção e produtividade de setembro, que levaram à revisão dos números de Nebraska e Kansas;Área plantada: fortes revisões para cima nas estimativas da área cultivada com milho no ano passado;Carne bovina: divulgação de informações incorretas sobre as vendas externas do produto;Soja: uma discrepância ainda sob análise entre o volume de grãos processados e a quantidade de farelo produzida em Iowa.Agora no g1Erros abalaram confiança dos produtoresO problema mais recente ocorreu nos dados de setembro sobre a produção e a produtividade do milho. No mês passado, o USDA elevou em cerca de 3% a estimativa de produtividade em Nebraska, terceiro maior estado produtor do cereal nos Estados Unidos, e reduziu em aproximadamente 2% a projeção para Kansas.Segundo Lance Honig, presidente do conselho de estatísticas agrícolas do Serviço Nacional de Estatísticas Agrícolas do USDA, um arquivo de computador combinou incorretamente os dados sobre áreas de milho irrigadas e não irrigadas coletados por pesquisadores em campo.Nebraska e Kansas foram afetados porque têm percentuais maiores de lavouras irrigadas, que normalmente apresentam produtividade mais elevada.“Esse erro ocorrido em setembro foi, literalmente, um caso bastante isolado que, francamente, deveríamos ter detectado com os procedimentos adequados de validação”, afirmou Honig. “Não houve nenhum problema com os dados coletados em campo.”O USDA também enfrentou críticas após fazer fortes revisões para cima nas estimativas da área plantada com milho no ano passado. Durante o verão no Hemisfério Norte, o departamento divulgou ainda informações incorretas sobre as vendas de carne bovina para exportação.Nesta semana, analistas levantaram dúvidas sobre outro relatório mensal do órgão, desta vez relacionado ao processamento de soja. O documento apresentou uma grande diferença entre o volume de soja processado e a quantidade de farelo produzida em Iowa.Nesse caso, porém, ainda não há um erro confirmado. O USDA informou que está revisando os números como parte do procedimento habitual e que fará eventuais correções no próximo mês.Os problemas provocaram críticas de agricultores que já enfrentam dificuldades para obter lucro diante da alta dos preços do diesel, dos fertilizantes e de outros insumos.No mês passado, a Associação Nacional dos Produtores de Milho, que representa 35 mil agricultores, classificou os erros de setembro como inaceitáveis e afirmou que eles prejudicaram ainda mais a confiança dos produtores na capacidade do USDA de elaborar relatórios precisos.“Já não dá para saber o que o USDA vai fazer”, disse Jim Gerlach, presidente da corretora A/C Trading, no estado de Indiana. “Os relatórios do órgão se tornaram muito inconsistentes.”A credibilidade dos dados federais também passou a ser questionada depois que o governo do presidente Donald Trump reduziu drasticamente a estrutura do governo no ano passado.Milhares de funcionários deixaram o USDA, e especialistas demonstraram preocupação de que os cortes tenham prejudicado a capacidade do órgão de produzir informações precisas e no momento adequado.O subsecretário Scott Hutchins afirmou, no entanto, que os erros de setembro não tiveram relação com a redução do quadro de funcionários.LEIA TAMBÉM:Filipinas suspendem importações de carne de porco por 60 dias; país é maior cliente do BrasilBrasil pode perder seu maior comprador de soja? Entenda os planos da ChinaComo funcionará a ferramentaSegundo Hutchins, a nova inteligência artificial não produzirá as estimativas nem substituirá as etapas atuais de conferência. O sistema será acrescentado ao processo de validação para procurar anomalias e números fora do padrão que eventualmente tenham passado despercebidos.“A ferramenta será usada basicamente como uma verificação para garantir que não haja anomalias que não tenhamos conseguido perceber ou identificar durante o processo normal”, afirmou.A decisão de usar o sistema foi tomada depois que funcionários do USDA concluíram que a ferramenta teria sinalizado os erros nos dados de milho de setembro.A estreia colocará à prova a capacidade do departamento de recuperar a confiança em informações que frequentemente movimentam os mercados globais de commodities.“Estou muito otimista com a possibilidade de usarmos essas ferramentas, no futuro, para nos ajudar a evitar esse tipo de erro realmente lamentável”, disse Hutchins.Antes da adoção da ferramenta, o USDA já havia anunciado um projeto-piloto para ampliar o uso de tecnologia nas estimativas de área plantada e produtividade. A iniciativa ocorre em um momento em que cada vez menos agricultores respondem às pesquisas usadas pelo departamento para elaborar suas projeções.