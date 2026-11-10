Os ônibus do transporte coletivo de Manaus voltaram a circular com 100% da frota nas primeiras horas desta terça-feira (10), após uma decisão judicial determinar o encerramento da greve dos rodoviários. Apesar da retomada do serviço, a categoria ameaça realizar uma nova paralisação caso os salários atrasados não sejam pagos até as 10h.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, os trabalhadores vão cumprir a determinação da Justiça, mas aguardam a regularização dos pagamentos para manter o funcionamento do sistema.

Caso o dinheiro não seja depositado dentro do prazo estabelecido pela categoria, os ônibus começarão a retornar às garagens, até que nenhum veículo permaneça em circulação na capital.

A paralisação começou à 0h01 de segunda-feira (9), após trabalhadores denunciarem atrasos recorrentes no pagamento dos salários. Durante o movimento, aproximadamente metade da frota deixou de circular, provocando filas nos terminais, demora nos pontos e dificuldades para os passageiros.

A suspensão da greve ocorreu após decisão liminar do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), assinada pelo desembargador David Alves de Mello Júnior. A medida atendeu a um pedido do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

A determinação estabelece o retorno imediato de 100% da frota às ruas. Em caso de descumprimento, foi fixada multa de R$ 120 mil por hora.