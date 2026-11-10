A ex-atleta russa Maria Shurochkina, bicampeã olímpica de nado artístico, foi internada em estado grave após sofrer queimaduras severas em um incêndio em seu apartamento, em Moscou, na Rússia. O acidente aconteceu no último domingo (8), quando a atleta reabastecia uma lareira a etanol em sua cobertura.

Aos 31 anos, Shurochkina teve as roupas atingidas pelas chamas, que provocaram ferimentos graves em diferentes partes do corpo. Segundo informações divulgadas pelo tabloide britânico The Sun, as queimaduras atingiram regiões como cabeça, pescoço, peito, abdômen, braços e mãos.

A gravidade dos ferimentos exigiu atendimento hospitalar de emergência. Há relatos de possíveis danos profundos aos tecidos da pele, incluindo a suspeita de necrose, condição caracterizada pela morte de células em uma região do organismo.

Carreira marcada por conquistas olímpicas

Maria Shurochkina conquistou duas medalhas de ouro olímpicas, nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, e de Tóquio, em 2020, defendendo a equipe russa de nado artístico. A atleta também acumula 11 títulos mundiais, consolidando uma trajetória de destaque na modalidade.

Aposentada das competições há quatro anos, Shurochkina passou a trabalhar em produções artísticas e espetáculos aquáticos.

Durante sua carreira, recebeu duas condecorações do presidente russo, Vladimir Putin: a Ordem da Amizade, em 2016, e a Ordem da Honra, em 2021, em reconhecimento às conquistas esportivas.