O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) manteve a decisão que determina que Adeilson Duque Fonseca seja levado a júri popular pela morte do sambista e compositor Paulo Juventino de Melo e Jael, conhecido como Paulo Onça. O réu responde por homicídio qualificado.
A defesa recorreu da decisão de pronúncia e pediu a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal. Entre os argumentos, alegou ausência de intenção de matar e sustentou que a morte teria sido provocada por complicações decorrentes do atendimento hospitalar. Os magistrados, no entanto, rejeitaram as teses apresentadas.
No relatório do julgamento, a desembargadora Luísa Cristina destacou a gravidade das agressões, especialmente os chutes na cabeça desferidos contra a vítima mesmo depois de ela cair no chão. O laudo necroscópico também apontou que as lesões provocadas pelo agressor foram determinantes para a morte do músico.
O crime ocorreu em 5 de dezembro de 2024, após um desentendimento motivado por um acidente de trânsito em um cruzamento no bairro Praça 14 de Janeiro, em Manaus. Paulo Onça sofreu traumatismo craniano grave e outras lesões. Após meses de internação hospitalar, morreu em decorrência dos ferimentos.
Adeilson Duque Fonseca responde ao processo em liberdade provisória e aguarda a definição da data do julgamento pelo Tribunal do Júri.
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