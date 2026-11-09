O Banco Central (BC) informou, nesta segunda-feira (9), que o volume diário de transações feitas pelo PIX atingiu novo recorde na última sexta-feira (6), quando foram registradas 319,7 milhões de transações em um único dia.
Segundo o BC, essas operações em PIX movimentaram R$ 180,5 bilhões.
🔎Segundo a autoridade monetária, o recorde anterior foi alcançado em 4 de setembro deste ano, quando foram registradas 318,1 milhões de transações.
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O PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil (BC), completa seis anos neste mês.
De acordo com o BC, o resultado “é mais uma demonstração da importância do PIX como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”.
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Em setembro, o Banco Central anunciou uma atualização nas diretrizes do PIX voltada a reforçar a segurança do sistema e aprimorar a experiência de quem é vítima de golpes.
Entre as principais novidades, os aplicativos de bancos e instituições financeiras passarão a permitir que o cliente anexe documentos e comprovantes no momento de contestar uma transferência fraudulenta, facilitando a identificação dos criminosos e a análise dos casos.
As alterações estão na versão 7.4 do Manual de Requisitos Mínimos para a Experiência do Usuário do PIX. Segundo o BC, as novas regras entrarão em vigor no dia 1º de março de 2027, prazo definido para que as instituições adequem os sistemas e interfaces de seus aplicativos.
Transferências via PIX.
Bruno Peres/Agência Brasil/Arquivo

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