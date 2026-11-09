A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), cumpriu, nesta segunda-feira (09/11), mandado de prisão preventiva contra um homem, de 51 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra a própria filha, uma adolescente venezuelana, de 15 anos. A prisão ocorreu no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Jeferson Vicente, as diligências tiveram início após a mãe da vítima comparecer à unidade policial, no dia 23 de outubro deste ano, para formalizar a denúncia.

“A família veio da Venezuela para Manaus, para um tratamento de saúde da mãe da adolescente. Durante a semana, a jovem acompanhava a mãe nos atendimentos médicos, mas, nos finais de semana, ficava na casa com o pai. Eram nesses momentos que os abusos aconteciam”, informou o delegado.

Conforme a autoridade policial, os abusos já ocorriam no país de origem da família, antes da vinda para o Brasil.

“Constatamos, por meio da escuta especializada da vítima e dos laudos periciais, que os abusos começaram em dezembro de 2025, na Venezuela, e continuaram em Manaus. O suspeito agia com violência física, toques indevidos e manipulação psicológica sobre a filha”, destacou Jeferson Vicente.

Diante da gravidade dos fatos apurados, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado. A medida foi deferida pela Justiça e cumprida pela equipe policial da Depca no local de trabalho do suspeito.

Procedimentos

O homem foi conduzido à sede da especializada para os procedimentos cabíveis e responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.