Empresária teria sido recrutada por Pequim para obter informações sobre Jensen Huang, com quem manteria um relacionamento amoroso, segundo a imprensa americana.REUTERSA empresária chinesa Alice Huang é suspeita de trabalhar para o governo de Pequim e coletar informações sobre Jensen Huang, presidente-executivo da Nvidia, gigante americana de chips de inteligência artificial.Segundo relatos da imprensa internacional, os dois mantinham um relacionamento amoroso.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1Conhecida também como Huang Le, ela tem poucas informações públicas disponíveis. A empresária teria ocupado um cargo de alto escalão na Megaspeed International, empresa de Singapura que atua no setor de data centers.O caso foi revelado pelo jornal americano The New York Times, que informou que Alice teria sido recrutada pela China para obter informações de inteligência sobre o executivo. Apesar do sobrenome em comum, ela não tem parentesco com Jensen Huang, de 63 anos, nascido em Taiwan.Nvidia abre investigação contra CEO para investigar possível caso de espionagemSegundo o jornal, Alice fala inglês fluentemente e mantém contatos importantes no setor de chips para inteligência artificial, uma área estratégica na disputa tecnológica entre Estados Unidos e China.Uma busca na internet feita pela AFP encontrou um perfil atribuído a Alice em uma base de dados chinesa de fundos de investimento. De acordo com as informações disponíveis, ela teria trabalhado no banco HSBC e como jornalista nos veículos chineses CCTV e Hunan TV. A AFP, no entanto, não conseguiu confirmar a autenticidade do perfil nem a identidade de seu autor.Qual era a relação entre Alice Huang e Jensen Huang?Veículos de imprensa internacionais noticiaram na semana passada que Alice Huang e o CEO da Nvidia mantinham um relacionamento próximo.No domingo, Jensen Huang disse a funcionários que lamentava profundamente ter sido infiel à esposa.Uma fotografia publicada no LinkedIn, de um evento realizado em 2024, parece mostrar o executivo ao lado de uma mulher identificada como Alice Huang.Uma foto mostra o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, com uma mulher confirmada por uma fonte da Reuters como Alice Huang, em Taipei, Taiwan, divulgada em 7 de junho de 2024. Obtido pela ReutersIMAGENS TPX DO DIA/ REUTERSNo ano seguinte, os dois também participaram de um jantar organizado por Jensen Huang em um restaurante chinês em Taipé, capital de Taiwan.Na ocasião, jornalistas registraram o executivo conversando com uma mulher identificada como Alice. Outras imagens mostram os dois abraçados e ela dando um beijo em sua bochecha. Mais tarde, ambos deixaram o restaurante no mesmo carro.O que é a Megaspeed International?A Megaspeed International é uma empresa de data centers que fornece capacidade de processamento para outras companhias treinarem e operarem sistemas de inteligência artificial.Segundo informações disponíveis em seu perfil no LinkedIn, a empresa mantém escritórios em Singapura, Malásia e Indonésia. A página indica uma equipe de dois a dez funcionários, além de 25 membros associados.De acordo com o The New York Times e o The Wall Street Journal, autoridades americanas concluíram, no ano passado, que Alice Huang espionava Jensen Huang.A empresa também entrou no radar das autoridades por suspeitas de envolvimento no envio de chips da Nvidia para a China.Empresa é suspeita de ajudar China a driblar restrições dos EUAOs Estados Unidos impõem restrições à exportação dos chips mais avançados da Nvidia para a China. A medida busca proteger a segurança nacional americana e preservar a vantagem do país na corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial.Segundo o The New York Times, o governo americano investigava desde 2024 um possível envolvimento da Megaspeed no envio desses equipamentos para o mercado chinês.Autoridades de Singapura também teriam investigado a empresa e interrogado Alice Huang em 2025.Em 2025, a Bloomberg News revelou uma investigação em Singapura sobre suspeitas de contrabando de chips da Nvidia para a China.Em dezembro daquele ano, a Megaspeed contestou as informações publicadas pela agência. Em comunicado, a empresa afirmou que a reportagem continha dados equivocados e insinuações incorretas, incluindo sugestões de que teria participado de transferências ilegais de chips.