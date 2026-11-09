Empresária teria sido recrutada por Pequim para obter informações sobre Jensen Huang, com quem manteria um relacionamento amoroso, segundo a imprensa americana.
REUTERS
A empresária chinesa Alice Huang é suspeita de trabalhar para o governo de Pequim e coletar informações sobre Jensen Huang, presidente-executivo da Nvidia, gigante americana de chips de inteligência artificial.
Segundo relatos da imprensa internacional, os dois mantinham um relacionamento amoroso.
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Conhecida também como Huang Le, ela tem poucas informações públicas disponíveis. A empresária teria ocupado um cargo de alto escalão na Megaspeed International, empresa de Singapura que atua no setor de data centers.
O caso foi revelado pelo jornal americano The New York Times, que informou que Alice teria sido recrutada pela China para obter informações de inteligência sobre o executivo. Apesar do sobrenome em comum, ela não tem parentesco com Jensen Huang, de 63 anos, nascido em Taiwan.
Nvidia abre investigação contra CEO para investigar possível caso de espionagem
Segundo o jornal, Alice fala inglês fluentemente e mantém contatos importantes no setor de chips para inteligência artificial, uma área estratégica na disputa tecnológica entre Estados Unidos e China.
Uma busca na internet feita pela AFP encontrou um perfil atribuído a Alice em uma base de dados chinesa de fundos de investimento. De acordo com as informações disponíveis, ela teria trabalhado no banco HSBC e como jornalista nos veículos chineses CCTV e Hunan TV. A AFP, no entanto, não conseguiu confirmar a autenticidade do perfil nem a identidade de seu autor.
Qual era a relação entre Alice Huang e Jensen Huang?
Veículos de imprensa internacionais noticiaram na semana passada que Alice Huang e o CEO da Nvidia mantinham um relacionamento próximo.
No domingo, Jensen Huang disse a funcionários que lamentava profundamente ter sido infiel à esposa.
Uma fotografia publicada no LinkedIn, de um evento realizado em 2024, parece mostrar o executivo ao lado de uma mulher identificada como Alice Huang.
Uma foto mostra o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, com uma mulher confirmada por uma fonte da Reuters como Alice Huang, em Taipei, Taiwan, divulgada em 7 de junho de 2024. Obtido pela Reuters
IMAGENS TPX DO DIA/ REUTERS
No ano seguinte, os dois também participaram de um jantar organizado por Jensen Huang em um restaurante chinês em Taipé, capital de Taiwan.
Na ocasião, jornalistas registraram o executivo conversando com uma mulher identificada como Alice. Outras imagens mostram os dois abraçados e ela dando um beijo em sua bochecha. Mais tarde, ambos deixaram o restaurante no mesmo carro.
O que é a Megaspeed International?
A Megaspeed International é uma empresa de data centers que fornece capacidade de processamento para outras companhias treinarem e operarem sistemas de inteligência artificial.
Segundo informações disponíveis em seu perfil no LinkedIn, a empresa mantém escritórios em Singapura, Malásia e Indonésia. A página indica uma equipe de dois a dez funcionários, além de 25 membros associados.
De acordo com o The New York Times e o The Wall Street Journal, autoridades americanas concluíram, no ano passado, que Alice Huang espionava Jensen Huang.
A empresa também entrou no radar das autoridades por suspeitas de envolvimento no envio de chips da Nvidia para a China.
Empresa é suspeita de ajudar China a driblar restrições dos EUA
Os Estados Unidos impõem restrições à exportação dos chips mais avançados da Nvidia para a China. A medida busca proteger a segurança nacional americana e preservar a vantagem do país na corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial.
Segundo o The New York Times, o governo americano investigava desde 2024 um possível envolvimento da Megaspeed no envio desses equipamentos para o mercado chinês.
Autoridades de Singapura também teriam investigado a empresa e interrogado Alice Huang em 2025.
Em 2025, a Bloomberg News revelou uma investigação em Singapura sobre suspeitas de contrabando de chips da Nvidia para a China.
Em dezembro daquele ano, a Megaspeed contestou as informações publicadas pela agência. Em comunicado, a empresa afirmou que a reportagem continha dados equivocados e insinuações incorretas, incluindo sugestões de que teria participado de transferências ilegais de chips.
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