A suspensão, porém, não derruba automaticamente liminares já concedidas a plataformas como Stake Brazil, Casa de Apostas e Betsul.
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