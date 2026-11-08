O Palmeiras de Carlos Miguel está classificado para a final da Copa do Brasil. Na tarde deste domingo (8), empurrado pela torcida, o Vasco desfez a vantagem construída pelo Palmeiras no primeiro jogo e venceu por 2 a 1. Colídio abriu o placar, Piquerez empatou com um golaço, mas Puma Rodríguez recolocou os vascaínos na frente em cobrança de falta. Nos pênaltis, no entanto, a equipe de Abel Ferreira mostrou a frieza e o poder de decisão do elenco que briga pela Tríplice Coroa na temporada. O goleiro Carlos Miguel foi o herói, com duas cobranças defendidas, e colocou o Palmeiras na decisão.

O gigante de 2,04m de altura fez a diferença mais uma vez e foi o herói da classificação do Palmeiras em São Januário. Depois de brilhar na decisão por pênaltis contra o Fluminense, que colocou a equipe na final da Copa Conmebol Libertadores, o goleiro defendeu duas cobranças do Vasco neste domingo: de Lescano e Andrés Gómez. Acertou o canto nas duas vezes e colocou o Palmeiras na decisão.

A torcida do Vasco aplaudiu a equipe depois do fim do jogo, e não foi à toa. A equipe fez frente ao Palmeiras e equilibrou o confronto com briga por todas as bolas e força nas divididas. O primeiro gol saiu justamente numa jogada em que Cuiabano mostrou garra no duelo contra Giay pela esquerda e cruzou para Colídio. O Palmeiras, empatou no segundo tempo com um golaço de Piquerez, que colcou de perna direita no ângulo de Léo Jardim. Em seguida, Puma Rodríguez, o lateral-aertilheiro, entrou na partida e fez o segundo do Vasco cobrando falta no meio da barreira e levando a decisão para os pênaltis.

O sonho da inédita Tríplice Coroa continua vivo para o Palmeiras. Finalista da Libertadores e brigando ponto a ponto com o Flamengo pelo título do Brasileirão, o Palmeiras agora vai jogar a final da Copa do Brasil e tem chances de levantar o caneco das três principais competições da temporada. Nenhum time brasileiro conseguiu tal feito na história.

A final da Copa do Brasil será disputada entre Palmeiras e Grêmio. Depois da classificação gremista no sábado (7), eliminando o Atlético-MG, o Palmeiras assegurou sua vaga na decisão neste domingo e vai brigar por mais um título na temporada. O jogo será no dia 6 de dezembro, no Mané Garrincha, em Brasília.

O Vasco volta a campo no próximo sábado (14), em jogo atrasado do Brasileirão. A equipe enfrenta a Chapecoense, às 20h30 (horário de Brasília), em Chapecó. Já o Palmeiras fica 10 dias sem jogos. O próximo compromisso é no dia 18, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

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