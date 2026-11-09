Ei, galera! Tá rolando um monte de lançamentos incríveis no streaming hoje e a gente separou os 7 mais assistidos pra você não perder tempo escolhendo o que maratonar. Vem conferir!

A Odisseia (Filme) — Nota: 8.0/10 chega com tudo pra te prender do início ao fim. Acompanhe Odisseu nessa jornada épica de 20 anos cheia de monstros e deuses enquanto Penélope luta em casa. Vale assistir por ser uma aventura clássica renovada e disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Model Citizen (Filme) — Nota: 6.7/10 é aquele suspense que te deixa no limite. Com Steven Bay buscando sua memória perdida em uma fazenda isolada, a hostilidade cresce e os instintos explodem. Assista pra sentir a adrenalina da busca pela verdade, disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Coração Selvagem (Filme) — Nota: 7.3/10 emociona com a história de um ex-soldado e seu cão de guerra no Alasca. Após um acidente aéreo, a luta pela sobrevivência é pura tensão. Vale a pena pelo vínculo animal e ação intensa, disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Resident Evil (Filme) — Nota: 7.5/10 traz terror bioengenheirado pra tela. Bryan, um entregador, se envolve num surto de mutações em Raccoon City. Assista pra curtir monstros tentaculares e ação nonstop, disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

O Instituto (Série) — Nota: 7.5/10 é mistério puro com Luke Ellis e crianças com poderes sequestradas. Paralelamente, Tim Jamieson tenta recomeçar. Vale assistir pela colisão de histórias eletrizante, disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Black Doves (Série) — Nota: 7.0/10 entrega vingança e espiões. Uma espiã sai atrás de quem matou seu amante com ajuda de um assassino. Assista pelo ritmo viciante e ação, disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

VisionQuest (Série) — Nota: 8.7/10 é o destaque do dia com Visão fugindo de caçadores e consultando Ultron. Ao lado de Thomas Shepard, ele busca seu propósito. Vale assistir pela reflexão e ação Marvel, disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

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