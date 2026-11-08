A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferece 594 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (9), das 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

VAGAS NOVAS – 44

3 vagas – Montador de Estruturas Metálicas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montar estruturas metálicas de embarcações; aplicar processos, métodos e técnicas de trabalho, utilizando máquinas, equipamentos e ferramentas específicas e diversos tipos de materiais metálicos; executa trabalhos de preparação das peças de acordo com o projeto – tais como, chapas grossas, colunas e vigas utilizadas em embarcações, que fazem parte da quilha, armação, blocos e megablocos internos, casco, acessórios e outros elementos metálicos; instalar e recuperar estruturas; ajustar componentes de máquinas e equipamentos; rebarbar peças; operar equipamentos de movimentação de cargas; demonstrar coordenação motora; selecionar gabaritos e modelos; desmontar estruturas metálicas; substituir peças; cortar peças; lubrificar máquinas e equipamentos.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Lixador de Metais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o lixamento e acabamento de peças e estruturas metálicas; remover rebarbas, respingos de solda, ferrugem e imperfeições das superfícies; preparar peças metálicas para processos de pintura, soldagem ou montagem; operar lixadeiras elétricas, pneumáticas e outras ferramentas de acabamento; selecionar discos abrasivos e acessórios adequados para cada tipo de material; inspecionar visualmente as peças, verificando a qualidade do acabamento; manter ferramentas, equipamentos e local de trabalho limpos e organizados; cumprir os procedimentos de qualidade, Saúde e Segurança do Trabalho e normas internas da empresa.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

50 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em Santa Catarina (Videira), ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – processar carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; cortar, coletar, pesar e embalar alimentos; desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar pedreiros e profissionais da construção civil na execução de tarefas; preparar argamassa, concreto e transportar materiais pelo canteiro de obras; organizar o canteiro de obras; realizar a limpeza e manutenção do local de trabalho.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Veículo Leve

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação B e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dirigir carros, furgões ou caminhonetes (com peso total de até 3.500 kg); transportar pessoas, documentos ou pequenas cargas; seguir as leis de trânsito; cuidar da limpeza e manutenção simples do automóvel; conferir notas fiscais ou itinerários.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Técnico em Eletromecânica Pleno (PL)

Escolaridade – Ensino Técnico Completo em Elétrica ou Eletrotécnica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter informática básica, ter NR 10, NR 35, ter experiência em manutenção industrial de extrusoras planas e balão e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na integração de componentes elétricos e mecânicos; interpretar projetos; garantir a automação e funcionamento eficiente; planejar, instalar, operar e realizar a manutenção de sistemas eletromecânicos, máquinas e equipamentos industriais.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar a limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis, abrangendo áreas internas e externas, como escritórios, salas, galpões, vestiários, banheiros, corredores e áreas de circulação; varrer; aspirar pó; lavar; limpar pisos, vidros, mesas, equipamentos, portas, paredes e demais superfícies; recolher, separar e descartar resíduos, seguindo as práticas de reciclagem e descarte adequado.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria; aplicar revestimentos e contrapisos, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Cozinheira Doméstica

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – preparar refeições da família; realizar o preparo, tempero e cozimento dos alimentos; manter a organização e higiene da cozinha e dos utensílios utilizados.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Câmara Fria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – retirar os produtos da câmara fria; fazer a triagem dos produtos; manter o local limpo e organizado; preparar mercadorias conforme o pedido; operar matrin das mercadorias do pedido.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar e fixar mercadorias e cargas em caminhões e outras instalações; entregar e coletar encomendas; manusear cargas especiais; reparar embalagens danificadas; controlar a qualidade dos serviços prestados; operar equipamentos de carga e descarga, quando habilitado e autorizado; realizar atividades de limpeza e conservação de armazéns; manter comunicação com a equipe, transmitindo e recebendo informações relacionadas ao transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conferir, receber e armazenar produtos e materiais no depósito; organizar os itens para facilitar a movimentação, a localização e o controle do estoque; auxiliar na separação, organização e movimentação de mercadorias, mantendo o ambiente de trabalho limpo e organizado.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – não residir depois da Barreira, Cachoeirinha, Centro, Mauazinho, Parque São Pedro, Puraquequara, Lago Azul e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar matérias-primas; dar assistência nas linhas de montagem; controlar o estoque; preparar embalagens;realizar manutenções simples de máquinas e equipamentos.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – não residir depois da Barreira, Cachoeirinha, Centro, Mauazinho, Parque São Pedro, Puraquequara, Lago Azul e possuir documentação completa;

Atividades – fazer carga e descarga de veículos; verificar os itens conforme são carregados e descarregados; auxiliar na organização das rotas de entrega; garantir que os produtos sejam entregues de forma eficiente e no prazo.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NO COMÉRCIO – 44

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação D e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – O profissional é responsável pela condução segura e eficiente de veículo caminhão tipo toco, garantindo o transporte adequado das mercadorias de acordo com as leis de trânsito. Além da direção, atua diretamente na conferência minuciosa dos produtos para assegurar a integridade e a exatidão das cargas, prestando auxílio ativo nos processos de carga e descarga para otimizar o fluxo operacional e as entregas.

Disponível até 29/11/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Arte-Finalista

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Designer Gráfico;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento intermediário em Corel e Photoshop, básico de Layout e possuir documentação completa;

Atividades – preparar, revisar e ajustar arquivos gráficos para que fiquem prontos para a impressão ou para veiculação digital.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar atendimento no balcão, limpar, eviscerar (retirar as vísceras), escamar e lavar os peixes, fazer cortes específicos, como postas, filés, ou deixar o peixe inteiro conforme o pedido do cliente.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar os clientes a localizar produtos, esclarecer dúvidas e lidar com trocas; abastecer gôndolas e manter o espaço limpo e atrativo; verificar datas de validade, evitar perdas e fazer o rodízio de produtos (o mais antigo vai para a frente); registrar itens, processar pagamentos e fechar o caixa.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros Cidade Nova, Redenção, Novo Israel, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, Tarumã, Monte das Oliveiras ou Nova Cidade e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar os operadores de máquinas na linha de produção como abastecimento de bobina nas gaiolas e outras atividades relacionadas a função.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar o ambiente de estabelecimentos comerciais; garantir a segurança do patrimônio; prevenir furtos; zelar pelo cumprimento das normas internas.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar, conferir, receber; armazenar mercadorias; garantir o controle correto do fluxo de produtos em uma empresa.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – registrar produtos, receber pagamentos e atender clientes em estabelecimentos comerciais.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Balconista de Farmacia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o primeiro atendimento aos clientes no balcão de drogarias e farmácias.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – higienização, a conservação e a biossegurança dos ambientes, seguindo normas da vigilância sanitária.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Repositor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – repor e organizar produtos em prateleiras e gôndolas, precificar itens, conferir validades, controlar estoque e atender clientes no ponto de vendas.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – Cursando Nível Superior em áreas voltadas ao seguimento comercial;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter informática básica, ter conhecimento em redes sociais e possuir documentação completa;

Atividades – atender diretamente o cliente; receber leads.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – receber e avaliar carnes; armazenar; preparar e cortar; desossar; atender o cliente; limpar e organizar; controlar o estoque; embalar e expor; utilizar equipamentos.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – atender o cliente; registrar produtos e serviços; receber pagamentos; emitir notas; abrir e fechar o caixa; fazer a gestão do caixa; manter a organização.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Repositor de Hortifruti

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – repor produtos; verificar validade; organizar; limpar; auxiliar clientes; controlar o estoque; montar display; prevenir perdas.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber mercadorias; conferir produtos; armazenar e organizar; controlar o estoque; separar mercadorias; movimentar cargas; limpar e conservar o depósito; prevenir perdas.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NA INDÚSTRIA – 75

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com montagem e balanceamento de pneus e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montagem e desmontagem de pneus,consertos de câmara de ar; rodízio de pneus, inspeção de pneus da frota, fazer calibragem e controlar a pressão dos pneus, marcação de números de fogo, disponibilidade de prestar atendimento emergencial para clientes.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

7 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na construção civil; escavar valas; transportar e/ou misturar materiais; arrumar e limpar obras; montar e desmontar armações; observar normas, para auxiliar em construção, reforma, estradas, pontes, entre outros.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Lavador Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – efetuar a lavagem externa e interna de veículos automotores em local apropriado e destinado à lavagem de veículos, por meio de água e outros produtos autorizados e adequados; ser responsável pelas peças e objetos comprovadamente deixados no interior dos veículos; realizar o uso racional de água; fazer o descarte correto de resíduos conforme as normas de segurança e meio ambiente.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Mecânico Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos voltados para a área de mecânica e elétrica/eletrônica de caminhões, ter informática básica, ter experiência mínima comprovada de 2 anos na área de mecânica, diagnóstico e reparação de inconvenientes nos sistemas dos caminhões e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – desenvolver diagnóstico mecânico, elétrico e eletrônico nos diversos sistemas gerenciados eletronicamente do caminhão; realizar reparos em transmissões automatizadas e automáticas.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Frigorífico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dar apoio em Loja com foco na entrada em câmaras frias; receber, organizar e manipular carnes, aves (como o frango/poio) e embutidos.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação A (válida para motocicletas) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar documentos, mercadorias, alimentos e encomendas de um lugar para o outro usando uma motocicleta; manter os itens protegidos e intactos durante todo o trajeto.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

8 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho, Puraquequara, Distrito Industrial II, Jorge Teixeira, São José, Coroado, Tancredo Neves, Zumbi, Novo Aleixo, Grande Vitória e Armando Mendes e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – apoiar nas atividades de retrabalho em produtos não conformes; apoiar o operador nas atividades de inventário interno de produtos e matéria prima; efetuar a limpeza geral da área, bem como de equipamentos e dispositivos de filtro de ar e de água nos equipamentos, conforme folha de instrução; efetuar a movimentação de bobinas para pesagem do produto; efetuar a identificação de bobinas com etiquetas adesivas, mostrando peso do produto; participar da montagem/embalagem e preparação de máquinas e equipamentos de produção; participar do processo de inspeção visual da matéria prima e produto acabado; auxiliar o operador na preparação de equipamentos para liberação de produção; realizar abastecimento da máquina extrusora; auxiliar na carga e descarga de materiais e produto acabado e limpeza geral da área de trabalho, máquinas, equipamentos e pisos.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho, Puraquequara, Distrito Industrial II, Jorge Teixeira, São José, Coroado, Tancredo Neves, Zumbi, Novo Aleixo, Grande Vitória e Armando Mendes e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em depósito; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas de materiais e produto acabado; fazer a distribuição dos produtos e materiais a serem expedidos; realizar a expedição de materiais e produtos; empacotar ou desempacotar materiais e insumos; organizar o depósito para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar; participar do processo de emissão de nota fiscal.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico Eletromecânico

Escolaridade – ensino técnico completo em Elétrica, Mecânica ou Eletrotécnico

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar, manter e reparar máquinas e equipamentos que unem sistemas elétricos e mecânicos; Faz inspeções periódicas, limpeza e lubrificação para evitar que as máquinas quebrem; Monta novos maquinários e liga sistemas de energia, comandos elétricos e painéis, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 09/11/2026 ou encerramento da vaga

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