Hackers roubam US$ 6 bilhões em criptomoedasO maior roubo financeiro já registrado pode ter começado de uma forma surpreendentemente comum: uma entrevista de emprego.A invasão que resultou no desvio de US$ 6,3 bilhões (cerca de R$ 34 bilhões) da Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, teve origem em uma falsa vaga de trabalho que levou um funcionário a baixar arquivos maliciosos em um computador corporativo, segundo a própria empresa.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1O caso chamou atenção não apenas pelo prejuízo bilionário, mas pela forma como os criminosos conseguiram invadir uma das maiores plataformas de criptomoedas do planeta.Para especialistas ouvidos pelo g1, o episódio expõe uma ameaça que vem crescendo silenciosamente nos últimos anos: o uso de processos seletivos, propostas de trabalho freelance e contatos profissionais aparentemente legítimos como porta de entrada para ataques cibernéticos.Segundo a Binance, a invasão foi resultado de uma operação planejada ao longo de meses. O objetivo dos criminosos era chegar a funcionários que ocupavam cargos estratégicos e possuíam acesso privilegiado aos sistemas da empresa.Essa estratégia tem nome: engenharia social.“Os criminosos criam perfis falsos, principalmente no LinkedIn, se passando por recrutadores ou headhunters. Eles oferecem oportunidades de emprego, vagas exclusivas ou até a possibilidade de inclusão em bancos de talentos para futuras contratações”, explica Hiago Kim, presidente da Associação Brasileira de Segurança Cibernética.A abordagem costuma ser direcionada a profissionais de tecnologia, do mercado financeiro ou a pessoas que ocupam cargos de liderança.De acordo com Kim, criminosos preferem alvos que combinam duas características valiosas: conhecimento técnico e acesso privilegiado dentro das empresas.Em determinado momento, o recrutador pede que o profissional participe de um teste técnico. O exercício pode ser apresentado como uma planilha, um software, um ambiente de programação ou um simples arquivo para download.É nesse momento que o golpe acontece. Ao executar o material recebido, a vítima pode acabar instalando um programa capaz de abrir uma conexão secreta entre o computador e os hackers.“É como se a máquina virasse uma marionete. O criminoso passa a controlar remotamente aquele equipamento e consegue agir usando os acessos e permissões do próprio funcionário”, diz Kim.O resultado é que, quando a empresa analisa os registros da invasão, tudo parece ter sido feito pelo próprio empregado.Ao longo desta reportagem, veja ainda:💣 Como aconteceu o roubo bilionário da Binance🎣 Como hackers transformam ofertas de trabalho em iscas🔓 Por que os criminosos conseguiram chegar tão longe?👀 Até onde a empresa pode monitorar computadores corporativos?⚖️ Funcionário que cai em golpe pode responder na Justiça?🚨 Cair em um golpe pode levar à justa causa?💰 A empresa pode cobrar os prejuízos do trabalhador?🛡️ Como trabalhadores e empresas podem se protegerLogo da Binance.Unsplash/Kanchanara💣 Como aconteceu o roubo bilionário da BinanceA Binance afirmou que os primeiros passos da invasão aconteceram ainda em junho.Segundo a empresa, um integrante da equipe responsável pelo desenvolvimento das carteiras digitais baixou uma ferramenta de inteligência artificial adulterada. A companhia identificou o problema, substituiu o dispositivo comprometido e alterou credenciais de acesso.Mesmo assim, os invasores conseguiram coletar informações importantes sobre a estrutura da equipe e sobre as funções desempenhadas por funcionários do setor.Meses depois, em setembro, um segundo engenheiro de software que buscava novas oportunidades profissionais participou de um processo seletivo que acreditava ser legítimo.A seleção incluía até mesmo uma reunião virtual com quem se apresentava como CEO de uma empresa. Durante o processo, o profissional baixou um repositório de código malicioso em seu computador corporativo.A partir daquele momento, os hackers passaram a ter uma porta de entrada para avançar dentro da estrutura da corretora.🧑‍💻 Em 20 de outubro, os criminosos utilizaram o equipamento comprometido juntamente com uma ferramenta interna de inteligência artificial para assumir o controle dos sistemas usados por dois desenvolvedores da equipe responsável pelas carteiras de criptomoedas.💸 Nove dias depois, em 29 de outubro, ocorreu o roubo bilionário.O FBI atribuiu o ataque a um grupo de hackers ligado à Coreia do Norte, hipótese que também foi apontada por empresas especializadas em rastreamento de criptomoedas, como TRM Labs e Chainalysis. A Coreia do Norte nega envolvimento.🎣 O golpe da entrevista é apenas uma das armadilhasEmbora a falsa vaga de emprego tenha ganhado os holofotes após o ataque à Binance, Kim afirma que os criminosos utilizam diversas variações da mesma estratégia.Uma das modalidades que mais crescem envolve trabalhos pontuais, freelances e pedidos de ajuda publicados em comunidades profissionais.Segundo ele, é comum que criminosos se passem por gestores, coordenadores de equipes ou desenvolvedores que precisam resolver um problema técnico específico. A abordagem costuma ocorrer em fóruns especializados, grupos de Telegram e Discord, redes profissionais e plataformas de contratação de serviços.O golpista publica uma dúvida ou relata uma falha em determinado sistema. Quando um profissional experiente se oferece para ajudar, inicia-se um contato privado.Em seguida, pode surgir uma proposta remunerada para analisar um código, corrigir um bug ou revisar um projeto.“O profissional acredita que está fazendo um trabalho legítimo. Então recebe um script, um ambiente de testes ou um arquivo para analisar. Quando executa esse material, pode acabar instalando mecanismos que dão acesso aos criminosos”, afirma.Esse modelo de ataque tem crescido porque muitos profissionais conciliam empregos formais com projetos paralelos, consultorias ou atividades de freelancer.Cybercrime; hacker; crimes digitais; crimes virtuaisKevin Horvart/Unplash🔓 Por que os criminosos conseguiram chegar tão longe?Para Kim, participar de processos seletivos, preencher planilhas ou realizar testes técnicos faz parte da rotina profissional e não deveria representar uma ameaça existencial para uma empresa.“O foco não deveria estar em impedir que alguém participe de uma entrevista de emprego. A questão é por que uma única conta comprometida tinha potencial para causar um prejuízo dessa dimensão”, questiona.Na avaliação do especialista, o caso expõe uma falha de governança comum em muitas organizações: o excesso de privilégios concedido a determinados funcionários. Muitas vezes, profissionais acumulam autorizações para acessar sistemas críticos simplesmente por ocuparem cargos elevados.Quando uma conta desse tipo é comprometida, os criminosos herdam as mesmas permissões.Segundo Kim, ferramentas corporativas de segurança normalmente registram páginas acessadas, programas executados, credenciais utilizadas, arquivos baixados e diversas outras atividades realizadas em dispositivos da empresa.⚠️ O problema é que nem sempre esses registros são tratados como sinais de alerta.“Muitas vezes a informação está lá. O acesso aparece nos logs. Mas aquele profissional já possui autorização para realizar determinadas ações e aquilo acaba sendo interpretado como uma atividade normal.”A situação também levanta outro tema: o monitoramento corporativo.👀 Os limites do monitoramento de aparelhos corporativosDe acordo com Luiz Fernando Plastino, especialista em Direito da Informática, é comum que organizações acompanhem conexões de rede, histórico de navegação, downloads realizados, programas instalados e o uso de ferramentas corporativas, como e-mail e aplicativos internos de comunicação.Também podem ser identificados acessos considerados incomuns ou incompatíveis com a atividade exercida pelo funcionário.A polêmica começa quando medidas invasivas passam a ser aplicadas. É o caso de gravação permanente de tela, captura de teclado ou monitoramento detalhado dos movimentos do mouse.Plastino alerta: “qualquer medida de vigilância ou monitoramento precisa ser informada previamente e de forma clara aos empregados”.Embora a CLT não exija expressamente um aviso prévio para esse tipo de fiscalização, os princípios de transparência previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tornam essa comunicação indispensável na prática.⚖️ Funcionário que cai em golpe pode responder na Justiça?Do ponto de vista jurídico, a resposta depende das circunstâncias.“A responsabilidade pelos danos causados requer um ato ilícito praticado com dolo ou culpa, como negligência, imprudência ou descuido”, explica Plastino.Segundo ele, um funcionário pode ser responsabilizado em situações nas quais fique demonstrado que descumpriu procedimentos de segurança ou adotou comportamentos inadequados.Por outro lado, se estava seguindo corretamente as políticas da empresa e ainda assim foi enganado por um golpe sofisticado, a responsabilização pode não ocorrer.Juliana Mendonça, especialista em Direito do Trabalho, destaca que a responsabilização não é automática.Na análise do caso, fatores como treinamentos oferecidos, existência de políticas formais de segurança da informação, ferramentas de proteção adotadas pela empresa e a função exercida pelo trabalhador costumam ser levados em consideração.“Um erro comum diante de um golpe sofisticado dificilmente gera condenação. O que costuma pesar é o descumprimento de regras de segurança que o trabalhador conhecia e para as quais recebeu treinamento.”🚨 Cair em um golpe pode levar à justa causa?Em regra, não. Segundo Juliana Mendonça, um erro isolado e sem intenção dificilmente seria suficiente para justificar a punição mais severa prevista na legislação trabalhista.“A justa causa exige falta grave capaz de romper a confiança entre empregado e empregador.”A situação pode ser diferente quando o trabalhador descumpre, de forma reiterada ou consciente, regras de segurança que conhecia e sobre as quais já havia sido treinado ou advertido.Sobre a Binance, Plastino acrescenta que o uso de computadores, sistemas e recursos corporativos normalmente é regulado por normas internas e políticas de tecnologia da informação, que podem prever penalidades para violações específicas.💰 A empresa pode cobrar os prejuízos do trabalhador?Juliana Mendonça explica que, se houver intenção comprovada de causar prejuízo, a empresa pode buscar o ressarcimento dos danos e até realizar descontos relacionados ao prejuízo causado.Já nos casos em que houve apenas culpa, como negligência ou imprudência, o desconto normalmente exige previsão contratual específica.Além disso, eventuais pedidos de indenização dependem de análise da Justiça, que tende a considerar fatores como a extensão do dano, a razoabilidade da cobrança e a situação financeira do trabalhador.🛡️ Como trabalhadores e empresas podem se protegerEspecialistas afirmam que episódios como o da Binance demonstram que ataques modernos dificilmente dependem apenas de uma falha tecnológica.Cada vez mais, criminosos exploram relações de confiança, rotinas de trabalho e comportamentos profissionais para obter acesso a sistemas corporativos.Por isso, entre as medidas consideradas mais importantes estão:verificação da autenticidade de recrutadores e contratantes;cuidado ao executar arquivos recebidos em processos seletivos ou trabalhos temporários;comunicação imediata de qualquer atividade suspeita.Do lado das empresas, os especialistas defendem a adoção de políticas de confiança zero, revisão periódica de permissões de acesso, autenticação em múltiplos fatores, monitoramento contínuo e treinamento frequente dos funcionários.