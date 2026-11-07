O Grêmio é o primeiro finalista da Copa do Brasil 2026. O jogo de volta aconteceu neste sábado (7) em Belo Horizonte. O placar de 1 a 1 foi construído ainda no primeiro tempo, com gols de Renan Lodi e Carlos Vinícius. Agora, o time gaúcho espera por Palmeiras ou Vasco, que jogam neste domingo.

A tarefa do Atlético era um tanto indigesta. Depois de perder o primeiro confronto por 2 a 0, no Sul, no domingo passado, o time mineiro teria de vencer por dois gols de diferença para levar aos pênaltis, e três para se classificar. Por este motivo, a torcida alvinegra encheu as arquibancadas com uma linda festa antes da bola rolar.

Os times foram a campo com força total. O Atlético contou com os retornos de Natanael, Renan Lodi, Maycon, Castaño, Alan Franco, Bernard e Cuello, que foram poupados do Brasileirão para esse jogo (derrota para o Botafogo por 1 a 0). Do outro lado, por mais que a vantagem pudesse ser confortável, Renato Portaluppi não estava disposto a correr riscos. O time alternativo perdeu para o Flamengo por 3 a 1 na última quarta-feira.

O primeiro tempo teve de tudo, menos tédio. Quando a bola rolou com 10 minutos de atraso, em razão da fumaça dos sinalizadores, o Atlético logo tratou de tomar as rédeas da partida. O time da casa quase anulou a desvantagem ainda na primeira etapa, não fossem os vários milagres de Weverton, que foi quem mais trabalhou em campo.

Igor Gomes e Bernard tomaram a iniciativa dos mineiros e fizeram a defesa gremista trabalhar bastante. Porém, foi de fora da área que o placar saiu do zero. Renan Lodi recebeu na intermediária, penteou a bola três vezes e acertou um lindo chute aos 25 minutos.

A partida ficou ainda mais quente. Os atleticanos seguiram pressionando, enquanto o Grêmio quase nada fez no ataque. Taticamente, o time de Renato Portaluppi precisava mostrar presença no ataque para conseguir amenizar as investidas dos mandantes. E só precisou de uma chance pra isso.

Aos 37 minutos, o Grêmio mostrou porque é conhecido por ser ‘copeiro’. Carlos Vinícius, de cabeça, deixou tudo igual após receber lindo lançamento de Noriega aos 37 minutos. O gol foi um balde de água fria para os atleticanos, que foram para os vestiários na mesma situação que iniciaram o jogo: precisando fazer dois gols para levar a decisão para os pênaltis.

Na volta do intervalo, o time da casa voltou o mesmo, enquanto Renato promoveu Caio Paulista e Dodi nos lugares de Marlon e Enamorado, respectivamente. Com o resultado a favor, os gaúchos se fecharam ainda mais, obrigando Eduardo Domínguez a mexer no time e colocar os experientes Fred e Dudu em campo.

No primeiro tempo, a impressão que o Atlético passou era de que os gols poderiam sair a qualquer momento. Porém, não foi o que se repetiu. A segunda etapa ficou mais tensa para o time da casa A posse de bola não foi transformada em oportunidades como nos 45 minutos iniciais.

Na mesma medida, cada investida do Grêmio ao ataque aumentava o temor de que a vantagem fosse ampliada. Do lado dos gaúchos, foi só esperar o tempo passar e aproveitar uma ou outra oportunidade que pudesse aparecer. “Entra e descansa com a bola no pé”, orientou Renato ao colocar Tetê em campo aos 25 minutos.

A melhor chance do Atlético veio logo depois, aos 26, quando Fred achou um lindo passe para Renan Lodi. O lateral saiu cara a cara com Weverton, e o experiente goleiro evitou mais uma vez que o time alvinegro voltasse para o jogo.

Uma chuva torrencial tomou conta da Arena MRV e as luzes chegaram a piscar algumas vezes. A drenagem do gramado, entretanto, conseguiu suportar com eficiência o volume de água. Para completar, novamente fumaças de sinalizadores atrapalharam a visibilidade no gol defendido por Weverton.

O que já era ruim, ficou ainda pior quando Vitão foi expulso com vermelho direto após lance em que atinge a testa de Braithwaite com o pé. O árbitro Ramon Abatti Abel tinha punido apenas com um amarelo, mas mudou de opinião após consultar o VAR.

Oito minutos foram acrescentados, mas não foram suficientes para evitar o tropeço do Atlético diante dos seus quase 43 mil torcedores.