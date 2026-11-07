Lando Norris conquistou a pole position do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2026. O piloto da McLaren foi o mais rápido na classificação deste sábado (7), em Interlagos, e garantiu o primeiro lugar do grid para a corrida deste domingo (8), marcada para as 14h (de Brasília).

Em uma sessão marcada por chuva forte, duas bandeiras vermelhas e acidentes, Norris registrou o tempo de 1min27s470. Kimi Antonelli, da Mercedes, ficou com a segunda posição, enquanto Liam Lawson, da Racing Bulls, completou o top 3.

Os brasileiros tiveram uma classificação complicada. Rafael Câmara terminou em 11º lugar, depois de bater na Curva da Junção durante o Q2. Já Gabriel Bortoleto, da Audi, sofreu um acidente no mesmo ponto da pista ainda na primeira parte da atividade e vai largar em 19º.

O grid sofreu alterações por causa de punições aplicadas a cinco pilotos por troca de componentes. George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Sergio Pérez e Lewis Hamilton perderam posições.

Grid de largada

Confira a classificação completa para a corrida deste domingo em Interlagos, já considerando as punições aplicadas pela FIA:

Posição Piloto Equipe 1º Lando Norris McLaren 2º Kimi Antonelli Mercedes 3º Liam Lawson Racing Bulls 4º Nico Hülkenberg Audi 5º Isack Hadjar Red Bull 6º Oliver Bearman Haas 7º George Russell Mercedes 8º Fernando Alonso Aston Martin 9º Alexander Albon Williams 10º Oscar Piastri McLaren 11º Rafael Câmara Haas 12º Arvid Lindblad Racing Bulls 13º Charles Leclerc Ferrari 14º Carlos Sainz Jr. Williams 15º Franco Colapinto Alpine 16º Pierre Gasly Alpine 17º Lance Stroll Aston Martin 18º Valtteri Bottas Cadillac 19º Gabriel Bortoleto Audi 20º Max Verstappen Red Bull 21º Sergio Pérez Cadillac 22º Lewis Hamilton Ferrari

Lando Norris larga na primeira posição do Grande Prêmio do Brasil de 2026. O britânico confirmou o bom desempenho da McLaren em Interlagos e garantiu a pole com o tempo de 1min27s470.

Kimi Antonelli, da Mercedes, registrou 1min28s095 e vai dividir a primeira fila com Norris. Liam Lawson surpreendeu ao conquistar o terceiro lugar, com 1min28s321.

A classificação teve condições bastante difíceis por causa da chuva. A atividade chegou a ficar paralisada por 1h23, e os pilotos precisaram lidar com o asfalto molhado e o acúmulo de água em diferentes pontos do circuito.

Os dois brasileiros tiveram acidentes durante a classificação, ambos na Curva da Junção, mas em momentos diferentes da sessão.

Gabriel Bortoleto vai largar em 19º lugar. O piloto da Audi perdeu o controle do carro ainda no Q1 e passou direto na Curva da Junção, danificando a asa traseira. O acidente encerrou sua participação na primeira fase do treino.

Rafael Câmara, por sua vez, conseguiu avançar ao Q2, mas também sofreu um acidente na mesma curva. O pernambucano bateu de frente quando tentava melhorar seu tempo e buscar uma vaga no Q3. Com isso, terminou a classificação em 11º lugar.

Os dois ainda ganharam posições em relação aos resultados originais por causa das punições aplicadas a outros competidores.

Pilotos punidos no grid

Cinco pilotos receberam punições por troca de componentes de seus carros e perderam posições no grid de largada do GP de São Paulo.

Confira as penalidades:

Piloto Punição George Russell 5 posições Charles Leclerc 10 posições Max Verstappen 30 posições Sergio Pérez 30 posições Lewis Hamilton 65 posições

A situação de Lewis Hamilton é a mais expressiva, com perda de 65 posições. Verstappen e Pérez também receberam penalidades de 30 posições cada.

As punições modificaram a ordem definida originalmente pela classificação e beneficiaram pilotos que terminaram a sessão em posições inferiores.

A classificação

A classificação em Interlagos foi marcada pelo temporal que atingiu a região do autódromo. Os pilotos foram rapidamente para a pista no início da atividade, utilizando pneus intermediários, diante da previsão de piora das condições meteorológicas.

Com apenas dois minutos de sessão, a direção de prova acionou a bandeira vermelha. A chuva forte provocou acúmulo de água no asfalto, especialmente nas retas, e a organização precisou trabalhar para retirar o excesso de água das zebras.

Depois de 35 minutos de interrupção, o carro de segurança, pilotado por Bernd Mayländer, foi à pista para avaliar as condições. A atividade, porém, só foi retomada depois de 1h23 de paralisação.

Na volta do treino, Rafael Câmara rodou e bateu lateralmente, enquanto Bortoleto passou direto na Curva da Junção e danificou o carro.

O Q2 também terminou com bandeira vermelha, após o acidente de Câmara. Entre os eliminados nessa fase estavam Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Carlos Sainz Jr. e Max Verstappen.

No Q3, os pilotos tiveram apenas uma oportunidade de registrar uma volta rápida. Com a chuva voltando a apertar, ninguém conseguiu melhorar a marca, e Norris assegurou a pole position.

A corrida do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 2026 será disputada neste domingo, 8 de novembro, às 14h (de Brasília), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

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