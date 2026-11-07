Lando Norris conquistou a pole position do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2026. O piloto da McLaren foi o mais rápido na classificação deste sábado (7), em Interlagos, e garantiu o primeiro lugar do grid para a corrida deste domingo (8), marcada para as 14h (de Brasília).
Em uma sessão marcada por chuva forte, duas bandeiras vermelhas e acidentes, Norris registrou o tempo de 1min27s470. Kimi Antonelli, da Mercedes, ficou com a segunda posição, enquanto Liam Lawson, da Racing Bulls, completou o top 3.
Os brasileiros tiveram uma classificação complicada. Rafael Câmara terminou em 11º lugar, depois de bater na Curva da Junção durante o Q2. Já Gabriel Bortoleto, da Audi, sofreu um acidente no mesmo ponto da pista ainda na primeira parte da atividade e vai largar em 19º.
O grid sofreu alterações por causa de punições aplicadas a cinco pilotos por troca de componentes. George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Sergio Pérez e Lewis Hamilton perderam posições.
Grid de largada
Confira a classificação completa para a corrida deste domingo em Interlagos, já considerando as punições aplicadas pela FIA:
|Posição
|Piloto
|Equipe
|1º
|Lando Norris
|McLaren
|2º
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|3º
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|4º
|Nico Hülkenberg
|Audi
|5º
|Isack Hadjar
|Red Bull
|6º
|Oliver Bearman
|Haas
|7º
|George Russell
|Mercedes
|8º
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|9º
|Alexander Albon
|Williams
|10º
|Oscar Piastri
|McLaren
|11º
|Rafael Câmara
|Haas
|12º
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|13º
|Charles Leclerc
|Ferrari
|14º
|Carlos Sainz Jr.
|Williams
|15º
|Franco Colapinto
|Alpine
|16º
|Pierre Gasly
|Alpine
|17º
|Lance Stroll
|Aston Martin
|18º
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|19º
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|20º
|Max Verstappen
|Red Bull
|21º
|Sergio Pérez
|Cadillac
|22º
|Lewis Hamilton
|Ferrari
Lando Norris larga na primeira posição do Grande Prêmio do Brasil de 2026. O britânico confirmou o bom desempenho da McLaren em Interlagos e garantiu a pole com o tempo de 1min27s470.
Kimi Antonelli, da Mercedes, registrou 1min28s095 e vai dividir a primeira fila com Norris. Liam Lawson surpreendeu ao conquistar o terceiro lugar, com 1min28s321.
A classificação teve condições bastante difíceis por causa da chuva. A atividade chegou a ficar paralisada por 1h23, e os pilotos precisaram lidar com o asfalto molhado e o acúmulo de água em diferentes pontos do circuito.
Os dois brasileiros tiveram acidentes durante a classificação, ambos na Curva da Junção, mas em momentos diferentes da sessão.
Gabriel Bortoleto vai largar em 19º lugar. O piloto da Audi perdeu o controle do carro ainda no Q1 e passou direto na Curva da Junção, danificando a asa traseira. O acidente encerrou sua participação na primeira fase do treino.
Rafael Câmara, por sua vez, conseguiu avançar ao Q2, mas também sofreu um acidente na mesma curva. O pernambucano bateu de frente quando tentava melhorar seu tempo e buscar uma vaga no Q3. Com isso, terminou a classificação em 11º lugar.
Os dois ainda ganharam posições em relação aos resultados originais por causa das punições aplicadas a outros competidores.
Pilotos punidos no grid
Cinco pilotos receberam punições por troca de componentes de seus carros e perderam posições no grid de largada do GP de São Paulo.
Confira as penalidades:
|Piloto
|Punição
|George Russell
|5 posições
|Charles Leclerc
|10 posições
|Max Verstappen
|30 posições
|Sergio Pérez
|30 posições
|Lewis Hamilton
|65 posições
A situação de Lewis Hamilton é a mais expressiva, com perda de 65 posições. Verstappen e Pérez também receberam penalidades de 30 posições cada.
As punições modificaram a ordem definida originalmente pela classificação e beneficiaram pilotos que terminaram a sessão em posições inferiores.
A classificação
A classificação em Interlagos foi marcada pelo temporal que atingiu a região do autódromo. Os pilotos foram rapidamente para a pista no início da atividade, utilizando pneus intermediários, diante da previsão de piora das condições meteorológicas.
Com apenas dois minutos de sessão, a direção de prova acionou a bandeira vermelha. A chuva forte provocou acúmulo de água no asfalto, especialmente nas retas, e a organização precisou trabalhar para retirar o excesso de água das zebras.
Depois de 35 minutos de interrupção, o carro de segurança, pilotado por Bernd Mayländer, foi à pista para avaliar as condições. A atividade, porém, só foi retomada depois de 1h23 de paralisação.
Na volta do treino, Rafael Câmara rodou e bateu lateralmente, enquanto Bortoleto passou direto na Curva da Junção e danificou o carro.
O Q2 também terminou com bandeira vermelha, após o acidente de Câmara. Entre os eliminados nessa fase estavam Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Carlos Sainz Jr. e Max Verstappen.
No Q3, os pilotos tiveram apenas uma oportunidade de registrar uma volta rápida. Com a chuva voltando a apertar, ninguém conseguiu melhorar a marca, e Norris assegurou a pole position.
A corrida do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 2026 será disputada neste domingo, 8 de novembro, às 14h (de Brasília), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
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