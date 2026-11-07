A Fórmula 1 anunciou, neste sábado (7), a renovação até 2035 do Grande Prêmio do Brasil, realizado no circuito de Interlagos, em São Paulo. A extensão do vínculo foi tornada pública em meio à disputa do GP do Brasil neste fim de semana, no qual o italiano Kimi Antonelli estreia como campeão mundial. O contrato anterior vencia em 2030.

Em comunicado, a F1 afirmou que o acordo prevê que a prefeitura de São Paulo continue realizando “investimentos significativos para oferecer um espetáculo de nível mundial”. O presidente e diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacou a importância do Brasil para a história e o futuro da competição.

Domenicali também destacou a paixão dos brasileiros e lembrou que o país produziu 33 pilotos da categoria máxima do automobilismo, entre eles campeões mundiais como Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi.

Atualmente, Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara são os representantes do país no grid. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, destacou que a continuidade do evento impulsiona a economia, gera empregos, fortalece o turismo e aumenta a projeção internacional da cidade.

O GP do Brasil faz parte do calendário do Mundial de Fórmula 1 há mais de 50 anos e Interlagos foi palco de inúmeras corridas memoráveis. O emblemático circuito sediou a definição de seis campeonatos de pilotos, entre eles títulos conquistados pelo espanhol Fernando Alonso e pelo britânico Lewis Hamilton.

Um dos momentos mais marcante dos últimos anos foi a vitória do holandês Max Verstappen em 2024, quando ele recuperou posições depois de largar em 17º até receber a bandeirada em primeiro.