Ei, galera! Tá rolando um monte de lançamentos imperdíveis no streaming hoje e a gente separou os 7 mais bombados pra você maratonar sem erro. Confira agora o que tá fazendo sucesso em plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max!
A Odisseia chega com nota 8.0/10 e é puro espetáculo: acompanhe Odisseu nessa jornada épica de 20 anos cheia de monstros e deuses. Vale assistir pra viver uma aventura mitológica viciante!
Coração Selvagem (7.3/10) traz emoção pura com um ex-soldado e seu cão lutando pela sobrevivência no Alasca. Um drama de sobrevivência que aquece o coração e não dá pra parar de assistir!
Model Citizen marca 6.8/10 e prende do início ao fim: um ex-policial com amnésia descobrindo segredos sombrios. Perfeito pra quem curte suspense e reviravoltas!
Resident Evil (7.4/10) é terror na veia com mutações e monstros em Raccoon City. Se você ama ação e sustos, esse filme é obrigatório no seu streaming hoje!
Black Doves (7.1/10) entrega vingança e espionagem de alto nível quando uma espiã sai atrás de justiça. Série viciante que mistura ação e drama com muito estilo!
Terra da Máfia chega bombando com nota 8.6/10: duas famílias criminosas em guerra e um “resolvedor de problemas” no meio do caos. Imperdível pra fãs de suspense e intriga!
Dexter: Ressurreição (8.6/10) traz o serial killer favorito de volta em Nova York. Com reviravoltas e tensão alta, é a série perfeita pra quem ama personagens complexos!
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