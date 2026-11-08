O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para o domingo (8) sobre condições de tempo instável.
O aviso indica perigo potencial de tempestades em diferentes regiões.
Os locais mencionados são o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e as áreas norte e leste de São Paulo.
Fonte: Jovem Pan
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