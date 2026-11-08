O senador Eduardo Braga (MDB-AM) participou, neste sábado (7/11), de uma festa em homenagem aos servidores públicos de Maués, no interior do Amazonas. Ao lado da prefeita Macelly Veras, o parlamentar acompanhou a comemoração promovida pela prefeitura, que teve como atração o cantor amazonense Filho do Piseiro. Durante o evento, Braga agradeceu o carinho da população e reafirmou o compromisso de trabalhar em parceria com a administração municipal.

A visita começou com uma recepção calorosa. Uma multidão de moradores e motociclistas acompanhou a chegada do senador, recebido com motociata pelas ruas da cidade, conhecida como Terra do Guaraná. Ao longo do trajeto, Braga cumprimentou moradores, recebeu abraços e agradeceu as manifestações de carinho.

Durante a festa, o senador homenageou os profissionais de diferentes setores da administração municipal, destacando a importância do trabalho realizado diariamente em benefício da população.

“Trabalhadores da saúde, da área social, da Guarda Municipal, da área administrativa, de infraestrutura, da limpeza pública, os colaboradores que fazem de Maués esta terra linda e abençoada. Parabéns aos servidores públicos de Maués, e o nosso agradecimento pelo seu trabalho e pela sua dedicação”, declarou.

Compromisso com Maués

Em seu discurso, Braga agradeceu o carinho da população e destacou a importância da parceria com a prefeita Macelly Veras para atender às necessidades do município.

“O meu compromisso é com o povo de Maués. Vamos trabalhar muito na parceria com a Macelly e vamos fazer muito por Maués nos próximos dois anos”, declarou.

O senador também transmitiu uma mensagem do governador eleito Omar Aziz, que, segundo ele, enviou um abraço especial à população. Braga afirmou ainda que pretende retornar ao município para acompanhar obras e novas realizações.

Na Terra do Guaraná

A passagem pelo município também foi marcada por uma experiência com uma das principais riquezas culturais e econômicas da região. No Sítio Oriente, Braga conheceu de perto o trabalho dos produtores e participou de diferentes etapas da produção artesanal do guaraná.

O senador colocou a mão na terra, plantou, colheu frutos e acompanhou a torrefação das sementes, conhecendo também o processo tradicional de fabricação do guaraná em bastão.

“Plantamos, colhemos, agora vamos ver como é que torra. E assim se faz o guaraná da Amazônia, o guaraná de Maués”, comentou durante a visita.

Braga também conheceu o artesanato e outros cultivos locais, valorizando as tradições preservadas pelos trabalhadores da região.

Festa e reconhecimento

A programação contou com a apresentação do cantor Filho do Piseiro. Ao lado da prefeita e do artista, Braga participou da celebração em homenagem aos servidores municipais.

Antes de encerrar sua participação, o senador agradeceu a recepção e reafirmou o compromisso de retornar à cidade para apresentar resultados do trabalho conjunto com a prefeitura.

“Minha próxima vinda aqui é para falar de trabalho, para inaugurar obra e para fazer novas conquistas para esse povo querido”, concluiu.