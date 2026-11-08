O presidente Abdel Fatah al-Sisi afirmou que acompanhava a situação com grande preocupação.
Ele ordenou uma investigação urgente sobre o ocorrido.
A declaração foi feita em meio ao acompanhamento da situação.
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