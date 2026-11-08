Na tarde deste sábado (07/11), o Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), uma mulher grávida que estava em trabalho de parto. A paciente foi resgatada na comunidade Terra Preta, localizada cerca de 120 quilômetros de Manaus, em linha reta.

O Dioa foi acionado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para realizar o transporte da gestante até a capital amazonense. Conforme o diretor da unidade aérea, delegado Rafael Montenegro, o uso da aeronave em ocorrências dessa natureza tem como intuito reduzir o tempo de deslocamento para garantir maior agilidade no atendimento a pacientes que residem em comunidades de difícil acesso.

“A utilização da aeronave nesse tipo de transporte, nesse tipo de emergência, é fundamental porque ela diminui muito o período de tempo gasto, geralmente, nessas comunidades. Esse resgate, demoraria por volta de umas 6 horas, por meio fluvial, o helicóptero reduziu isso para 35 minutos”, destacou a autoridade policial.

Após chegar à sede do Dioa, a gestante foi entregue à equipe do Samu e encaminhada de ambulância a uma maternidade da capital para dar continuidade ao trabalho de parto.

Segundo resgate em pouco mais de 24 horas

Este é o segundo resgate aeromédico realizado pelo Departamento Integrado de Operações Aéreas em pouco mais de 24 horas. Na sexta-feira (06/11), a equipe foi acionada para resgatar uma paciente com epilepsia que apresentava crises convulsivas no Assentamento Nazaré, comunidade rural, a cerca de 80 quilômetros da área urbana de Manaus.

Na ocasião, o transporte da paciente, que levaria cerca de cinco horas por via terrestre, foi realizado em apenas 47 minutos com o uso da aeronave. Após o resgate, a mulher foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus, para dar continuidade ao atendimento médico.