Times cujas torcidas são aliadas e os dirigentes, amigos, Palmeiras e Vasco decidem neste domingo (08), a partir das 17 horas, em São Januário, no Rio, quem enfretará o Grêmio na final da Copa do Brasil. Como ganhou por 1 a 0 o jogo de ida, há uma semana, em casa, o Palmeiras pode jogar no Rio pelo empate para avançar à sua sexta final de Copa do Brasil, torneio em que busca o penta – foi campeão em 1998, 2012, 2015 e 2020.

Campeão em 2011 e vice em 2006 e no ano passado, o Vasco deseja disputar a final da competição pela quarta vez. Para isso, tem de vencer por dois gols de margem. Ou por um para que a disputa seja definida nos pênaltis. Palmeiras e Vasco se enfrentam pela primeira vez na história da Copa do Brasil. No geral das competições, este é o nono mata-mata entre os rivais – cada um venceu quatro.

Para o Palmeiras, é a chance de garantir vaga na terceira final do ano. Já ganhou o Paulistão e disputará no dia 28 deste mês a decisão da Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Vice-líder do Brasileirão, a equipe paulista também rivaliza com o Flamengo, rodada a rodada, pelo título brasileiro.

Para o Vasco, a Copa do Brasil representa a oportunidade de encerrar um jejum de uma década sem conquistar um troféu. O último foi o Carioca de 2016. E a última taça conquistada de um torneio nacional foi justamente a Copa do Brasil, em 2011.