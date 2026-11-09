O Enem registrou o maior nível de abstenção desde 2020.

Esse patamar foi observado durante a pandemia.

Naquele ano, mais da metade dos candidatos faltou às provas.

Fonte: Jovem Pan

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