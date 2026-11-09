Segundo pesquisa da Serasa, desemprego ainda é apontado como principal motivo para endividamento, mas apresenta redução em relação ao ano anterior

O número de consumidores que renegociaram dívidas na Serasa em 2026 já está próximo de alcançar o volume total registrado durante todo o ano passado: entre 1º de janeiro e 4 de novembro, mais de 18,27 milhões de pessoas fecharam acordos pelo Serasa Limpa Nome. Por sua vez, ao longo de todo 2025, 18,46 milhões de consumidores renegociaram suas dívidas – em comparação com janeiro e novembro do ano passado, o crescimento deste ano já é de 18%.

No Amazonas, de janeiro a 04 de novembro de 2026, mais de 372 mil pessoas fecharam acordos pelo Serasa Limpa Nome. Ao longo de todo o ano passado foram 393 mil consumidores que renegociaram suas dívidas.

Para ampliar as possibilidades de regularização financeira, a Serasa e os Correios renovam sua parceria na 36ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, oferecendo consulta e negociação de dívidas, sem cobrança de taxas, em mais de 7 mil agências dos Correios até 6 de dezembro. Nos dias 9 e 10 de novembro, especialistas em educação financeira da Serasa também estarão presencialmente em agências selecionadas das capitais para orientar a população sobre as condições de negociação e a organização do orçamento.

O volume de acordos fechados também acompanha esse avanço. Até 4 de novembro, foram registrados mais de 47,4 milhões de acordos pelo Serasa Limpa Nome, número 17% superior ao contabilizado entre janeiro e o início de novembro de 2025. O resultado reforça a movimentação dos consumidores em busca de alternativas para regularizar suas pendências e reorganizar a vida financeira.

No Amazonas, também houve avanço. Até 04 de novembro, a Serasa registrou no estado mais de 960 mil acordos, número 13% maior do que em janeiro e início de novembro de 2025, que teve 848 mil.

A pesquisa mais recente da Serasa sobre endividamento no Brasil ajuda a contextualizar esse comportamento. Entre os brasileiros que estão ou estiveram endividados nos últimos 12 meses, 30% reduziram gastos do dia a dia para conseguir pagar as contas e lidar com as dívidas, e 28% realizaram trabalhos extras para complementar a renda. Ainda entre esse perfil, o levantamento também aponta uma redução na frequência de menções a alguns fatores associados ao endividamento: o desemprego, principal motivo apontado pelos entrevistados, passou de 19% em 2025 para 16% neste ano. Já os gastos inesperados ou emergenciais recuaram de 18% para 12%.

Entre os moradores do Amazonas, 27% responderam que reduziram despesas e 32% fizeram trabalhos extras para complementar a renda. Sobre os fatores que levaram ao endividamento dos amazonenses, o desemprego segue sendo o principal motivo, 22%. Em seguida aparece os gastos de inesperados de emergência, com 10%.

Mais do que regularizar o nome, quitar as dívidas representa a possibilidade de retomar planos. Segundo os entrevistados do país, as principais consequências do endividamento estão relacionadas a conseguir oportunidades de crédito (46%) e construir uma reserva financeira (34%). Entre os objetivos desses consumidores, 26% querem voltar a ter acesso ao crédito, 20% ter mais tranquilidade e 18% conseguir financiar uma casa ou imóvel.

A falta de crédito também foi apontada por 49% dos amazonenses consultados como a principal consequência do endividamento, seguido da impossibilidade de construir uma reserva financeira, 35%.

Entre os objetivos desses consumidores do estado, 30% querem voltar a ter acesso ao crédito, 17% conseguir financiar uma casa ou imóvel e 15% ter mais tranquilidade.

Condições de negociação precisam caber no orçamento

Para transformar a disposição de resolver as pendências em acordos efetivos, as condições de pagamento precisam ser compatíveis com a realidade financeira dos consumidores endividados. Para 53% do mesmo recorte de entrevistados, a parcela que conseguem assumir atualmente é de até R$ 100 por mês, enquanto 67% afirmam precisar de descontos de pelo menos 90% para quitar uma dívida.

A pesquisa também revela os desafios para avançar na renegociação: 35% apontam a falta de dinheiro para pagar o valor total como principal dificuldade, enquanto 27% mencionam os juros altos e 21%, a falta de descontos suficientes. O receio de não conseguir cumprir os compromissos também pesa: 81% já deixaram de parcelar uma dívida por medo de não conseguir pagar todas as prestações.

Para ampliar as possibilidades de negociação, o Feirão reúne um número recorde de 3,3 mil empresas parceiras e disponibiliza 122 milhões de ofertas, com descontos que podem chegar a 99%. As condições variam de acordo com a empresa credora e a dívida de cada consumidor.

“Sabemos que muitas pessoas querem resolver suas pendências, mas precisam encontrar condições compatíveis com o orçamento. Nosso papel é facilitar esse caminho. Ao lado dos Correios, ampliamos o alcance do Feirão e oferecemos uma alternativa presencial e gratuita para que o consumidor consulte sua situação e encontre possibilidades de negociação”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

Educação financeira para apoiar a reorganização do orçamento

A pesquisa também mostra que a recuperação financeira envolve mudanças nos hábitos e nos planos dos consumidores. Entre os entrevistados, 41% afirmam ter deixado de comprar roupas, calçados ou itens pessoais para conseguir pagar as dívidas, enquanto 40% reduziram os gastos com lazer e 39% abriram mão de guardar dinheiro ou formar uma reserva.

Nesse contexto, a educação financeira pode ajudar a tornar a renegociação mais consciente e sustentável: 87% dos consumidores acreditam que esse tipo de conhecimento os ajudaria a parcelar o pagamento de uma dívida. Por isso, além da possibilidade de negociação, a programação especial dos dias 9 e 10 de novembro nas capitais contará com orientações práticas de especialistas da Serasa sobre juros, condições dos acordos e organização do orçamento.

“Negociar uma dívida é um passo importante, mas a regularização também pode ser uma oportunidade para reorganizar a vida financeira. Com informação e orientação acessíveis, o consumidor consegue avaliar melhor as condições de um acordo, considerar sua capacidade de pagamento e evitar compromissos que possam comprometer novamente o orçamento”, completa Aline.

Durante o Feirão Serasa Limpa Nome, os consumidores podem consultar suas dívidas e negociar gratuitamente em mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo país, até 6 de dezembro. O atendimento presencial não tem cobrança de taxas, e as condições disponíveis nas agências são as mesmas oferecidas pelos canais digitais da Serasa. Para consultar as pendências, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

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