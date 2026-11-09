Lucas Lobo da Silva, de 25 anos, foi preso nesta segunda-feira (09/11), suspeito de integrar o grupo investigado pelo espancamento que matou Malcineis Linhares Freitas, de 46 anos, em Manaus. Durante depoimento à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Lucas confessou ter desferido chutes contra a vítima. O crime aconteceu no dia 27 de setembro, durante uma festa de aniversário no ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), pelo menos cinco pessoas participaram das agressões. A motivação da violência ainda não foi esclarecida.

Segundo as investigações, Malcineis era namorado da proprietária do estabelecimento e estava nas proximidades do local quando entrou na área reservada onde acontecia a comemoração. Nesse momento, teria começado uma discussão.

Uma das versões apresentadas por testemunhas e investigados aponta que uma criança teria relatado ao pai que foi importunada pela vítima. A informação, no entanto, ainda não foi comprovada pela polícia.

Durante as agressões, Malcineis foi atingido com socos, chutes e pedaços de madeira. Depois, ele foi deixado desacordado do outro lado da rua. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o socorro e encaminhou a vítima ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas ela morreu em decorrência de um traumatismo craniano.

Sobre a prisão

Lucas foi localizado no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Conforme a Polícia Civil, ele sabia que estava sendo procurado e teria mudado de endereço várias vezes para dificultar a localização. O investigado também passou cerca de um mês no município de Novo Airão, no interior do Amazonas.

Em depoimento, além de admitir que chutou Malcineis, Lucas afirmou que estava embriagado e que teria tentado separar a confusão. Ele também declarou que não conhecia a vítima e nunca havia tido contato anterior com ela. Segundo a polícia, o suspeito não possui antecedentes criminais.

Lucas teve a prisão temporária cumprida por determinação judicial e deverá passar por audiência de custódia.

As investigações da Polícia Civil do Amazonas continuam para identificar e localizar os demais participantes do espancamento. Informações que possam ajudar a esclarecer o caso e identificar os outros suspeitos podem ser repassadas por meio do disque denúncia 190.