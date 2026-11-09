O camisa 9 da equipe alvinegra recebeu a pena.

A punição foi aplicada pela expulsão no Majestoso.

O jogador derrubou a bandeira de escanteio com o símbolo do tricolor paulista.

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