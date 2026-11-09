O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), disponibiliza canais de atendimento para tirar dúvidas e orientar a população sobre o Auxílio Estadual Permanente. O serviço atende quem precisa de suporte para resolver pendências no cartão ou consultar informações do programa.

Atendimento e canais de contato

Para esclarecer dúvidas sobre o cartão, os beneficiários têm à disposição os seguintes canais:

Telefone / WhatsApp: (92) 99478-9700

(92) 99478-9700 E-mail: [email protected]

Atendimento Presencial: Sede da Seas, localizada na Av. Darcy Vargas, nº 77, bairro Chapada, em Manaus. Horários: Segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Às sextas-feiras, das 8h às 14h.

Sede da Seas, localizada na Av. Darcy Vargas, nº 77, bairro Chapada, em Manaus.

Quem tem direito ao benefício?

O programa é voltado a famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. Para ter direito à concessão, o responsável familiar deve ter 18 anos ou mais e atender aos critérios estaduais de seleção, que priorizam:

Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo.

Chefas de família do sexo feminino que sejam as principais provedoras do lar.

Lares que possuem pessoas com deficiência (PcD) ou idosos.

Presença de crianças e adolescentes na composição familiar.

Alcance e como acessar

Atualmente, o Auxílio Estadual Permanente beneficia cerca de 300 mil famílias em todo o Amazonas, distribuídas entre a capital (158 mil) e o interior (142 mil), repassando mensalmente o valor de R$ 150 por cartão.

Não há necessidade de fazer uma inscrição individual ou preencher formulários diretos para solicitar a entrada: o processo de seleção é realizado de forma automática pelo Governo do Estado com base no cruzamento das informações atualizadas no CadÚnico. Para saber se foi contemplado, o morador deve manter os dados cadastrais em dia no CRAS de seu município e verificar a lista de contemplados pelo portal oficial ( auxilio.am.gov.br ) informando o CPF e a data de nascimento.

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