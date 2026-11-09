O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), disponibiliza canais de atendimento para tirar dúvidas e orientar a população sobre o Auxílio Estadual Permanente. O serviço atende quem precisa de suporte para resolver pendências no cartão ou consultar informações do programa.
Atendimento e canais de contato
Para esclarecer dúvidas sobre o cartão, os beneficiários têm à disposição os seguintes canais:
- Telefone / WhatsApp: (92) 99478-9700
- E-mail:
[email protected]
- Atendimento Presencial: Sede da Seas, localizada na Av. Darcy Vargas, nº 77, bairro Chapada, em Manaus.
- Horários: Segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Às sextas-feiras, das 8h às 14h.
Quem tem direito ao benefício?
O programa é voltado a famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. Para ter direito à concessão, o responsável familiar deve ter 18 anos ou mais e atender aos critérios estaduais de seleção, que priorizam:
- Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo.
- Chefas de família do sexo feminino que sejam as principais provedoras do lar.
- Lares que possuem pessoas com deficiência (PcD) ou idosos.
- Presença de crianças e adolescentes na composição familiar.
Alcance e como acessar
Atualmente, o Auxílio Estadual Permanente beneficia cerca de 300 mil famílias em todo o Amazonas, distribuídas entre a capital (158 mil) e o interior (142 mil), repassando mensalmente o valor de R$ 150 por cartão.
Não há necessidade de fazer uma inscrição individual ou preencher formulários diretos para solicitar a entrada: o processo de seleção é realizado de forma automática pelo Governo do Estado com base no cruzamento das informações atualizadas no CadÚnico. Para saber se foi contemplado, o morador deve manter os dados cadastrais em dia no CRAS de seu município e verificar a lista de contemplados pelo portal oficial (
auxilio.am.gov.br) informando o CPF e a data de nascimento.
O post Auxílio Estadual: saiba como tirar dúvidas e resolver pendências apareceu primeiro em Portal Você Online.
👁 0 visualizacoes
- Perfurar poço sem autorização pode gerar multas de até R$ 100 mil (201 visualizacoes)
- VIDEO: Expresso Dedé bate em barranco no Rio Negro, perto de Novo Airão, e assusta passageiros (36 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 7 de novembro de 2026 (30 visualizacoes)
- Justiça suspende concessões de petróleo na Bacia do Amazonas até consulta a indígenas (28 visualizacoes)
- Com renúncia, Santiago Peña ganha cargo de senador vitalício no Paraguai (25 visualizacoes)