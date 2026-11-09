O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realiza, a partir das 10h desta terça-feira (10), a 35ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. Ao todo, 79 processos estão previstos para apreciação pelos conselheiros.
A sessão será conduzida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais do Tribunal, incluindo os canais oficiais no Facebook e no YouTube.
Do total, 11 processos integram a pauta de adiados e pedidos de vista, sendo cinco recursos, três representações, dois embargos de declaração e uma prestação de contas.
Na pauta do dia, estão previstos 68 processos. A relação inclui 28 recursos, 12 representações, 12 prestações de contas anuais, dez embargos de declaração, duas denúncias, uma cobrança executiva de débitos, uma auditoria de acompanhamento, uma tomada de contas e uma fiscalização de atos de gestão.
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