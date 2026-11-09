O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Adjuto Afonso (União Brasil), recebeu, nesta segunda-feira (9), a visita institucional dos deputados estaduais eleitos David Reis e Eduardo Alfaia, ambos do Avante.

Adjuto Afonso destacou que a experiência dos dois vereadores de Manaus poderá contribuir com os debates no Parlamento Estadual, ampliando a representação e a atenção às demandas dos municípios amazonenses.

“A gente precisa de pessoas experientes aqui na Casa. Fico muito feliz porque, quando vêm esses colegas com experiência, quem ganha é o povo”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador David Reis, também falou sobre a expectativa de integrar o Parlamento Estadual. Durante a visita, ele ressaltou a ligação familiar com a Aleam, onde seu pai também exerceu mandato parlamentar, e aproveitou a oportunidade para conhecer melhor a estrutura e a rotina legislativa.

“Para mim vai ser um motivo de muita alegria integrar uma Casa onde o meu pai já foi deputado, inclusive vários mandatos exercidos. Então, agora eu venho aqui até para também pegar essas aulas, para ver se a gente aprende um pouco mais”, pontuou.

Já o vereador Eduardo Alfaia destacou o compromisso de representar os amazonenses e trabalhar por melhorias para a população a partir do próximo ano.

“Para mim, é uma alegria enorme. Depois do reconhecimento do povo nas urnas, poder estar aqui assumindo um compromisso com o povo do nosso Estado para representá-los, trabalhar em prol deles, para buscar, sobretudo, melhoria na qualidade de vida da nossa população”, finalizou.

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