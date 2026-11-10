O Manauara Esporte Clube anunciou, nesta terça-feira (10), Guilherme Lobo como novo executivo de futebol. O profissional chega para sua primeira experiência no futebol amazonense e terá a missão de participar do planejamento e da montagem do elenco para a temporada 2027.

Guilherme construiu parte da carreira no Rio Branco SAF, do Espírito Santo, onde atuou como executivo de futebol. Durante sua passagem, participou do planejamento e da formação dos elencos que conquistaram o Campeonato Capixaba de 2024 e 2025.

Os títulos encerraram um jejum de nove anos sem conquistas estaduais e garantiram ao clube o bicampeonato consecutivo, feito que não acontecia havia 42 anos.

Além dos resultados no Estadual, o Rio Branco SAF registrou a melhor campanha de um representante capixaba na história da Série D do Campeonato Brasileiro e chegou, pela primeira vez, à final de uma competição nacional.

Ao comentar o novo desafio, Guilherme destacou a expectativa de conquistar títulos e construir uma trajetória de destaque no Manauara.

“Chego ao Manauara muito motivado e consciente da responsabilidade de assumir esse desafio. Enxergo no clube um grande potencial de crescimento a nível estadual e nacional. Venho para buscar títulos e acesso e fazer história aqui!”, afirmou.

Temporada 2027

O Manauara terá três competições no calendário de 2027: Campeonato Amazonense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D. A contratação de Guilherme Lobo faz parte do planejamento do clube para a próxima temporada, que inclui a montagem do elenco e a organização do departamento de futebol.

O post Manauara anuncia Guilherme Lobo como executivo de futebol apareceu primeiro em Portal Você Online.

👁 0 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Perfurar poço sem autorização pode gerar multas de até R$ 100 mil (202 visualizacoes)
  2. VIDEO: Expresso Dedé bate em barranco no Rio Negro, perto de Novo Airão, e assusta passageiros (36 visualizacoes)
  3. Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 7 de novembro de 2026 (32 visualizacoes)
  4. Com renúncia, Santiago Peña ganha cargo de senador vitalício no Paraguai (28 visualizacoes)
  5. Justiça suspende concessões de petróleo na Bacia do Amazonas até consulta a indígenas (28 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor