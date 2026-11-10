O Manauara Esporte Clube anunciou, nesta terça-feira (10), Guilherme Lobo como novo executivo de futebol. O profissional chega para sua primeira experiência no futebol amazonense e terá a missão de participar do planejamento e da montagem do elenco para a temporada 2027.
Guilherme construiu parte da carreira no Rio Branco SAF, do Espírito Santo, onde atuou como executivo de futebol. Durante sua passagem, participou do planejamento e da formação dos elencos que conquistaram o Campeonato Capixaba de 2024 e 2025.
Os títulos encerraram um jejum de nove anos sem conquistas estaduais e garantiram ao clube o bicampeonato consecutivo, feito que não acontecia havia 42 anos.
Além dos resultados no Estadual, o Rio Branco SAF registrou a melhor campanha de um representante capixaba na história da Série D do Campeonato Brasileiro e chegou, pela primeira vez, à final de uma competição nacional.
Ao comentar o novo desafio, Guilherme destacou a expectativa de conquistar títulos e construir uma trajetória de destaque no Manauara.
“Chego ao Manauara muito motivado e consciente da responsabilidade de assumir esse desafio. Enxergo no clube um grande potencial de crescimento a nível estadual e nacional. Venho para buscar títulos e acesso e fazer história aqui!”, afirmou.
Temporada 2027
O Manauara terá três competições no calendário de 2027: Campeonato Amazonense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D. A contratação de Guilherme Lobo faz parte do planejamento do clube para a próxima temporada, que inclui a montagem do elenco e a organização do departamento de futebol.
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