O Programa Gás do Povo beneficia 486.610 famílias no Amazonas em novembro de 2026, alcançando mais de 1,6 milhão de pessoas. Nesta terça-feira, 10 de novembro, está prevista a emissão de 188.920 novos vales para a recarga gratuita de botijões de gás de cozinha de 13 quilos. O investimento previsto pelo Governo Federal no estado neste mês é de R$ 22,7 milhões.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e garante o acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único.

Desde o início do Gás do Povo, mais de 1,2 milhão de vales já foram utilizados no Amazonas, com investimento acumulado de R$ 224,6 milhões.

Os dados também mostram a utilização dos benefícios disponibilizados anteriormente. Dos 180.061 vales com validade até 9 de novembro, 141.594 haviam sido utilizados, o equivalente a 78,6% do total.

Nacional

Em todo o Brasil, o Gás do Povo beneficia 15 milhões de famílias em novembro, alcançando mais de 45,1 milhões de pessoas. Para este mês, o investimento previsto é de R$ 337 milhões, com emissão de 3,17 milhões de novos vales em 10 de novembro.

Desde o início do programa, mais de 34,4 milhões de vales já foram utilizados em todo o país, com investimento acumulado de R$ 5,5 bilhões.



Regiões

O Nordeste é a região com mais famílias atendidas. São 6,97 milhões de lares contemplados. Em seguida aparecem as regiões Sudeste (4,21 milhões de famílias), Norte (1,99 milhão), Sul (1 milhão) e Centro-Oeste (785 mil).

O estado com o maior número de famílias beneficiárias do programa é a Bahia, com 1,8 milhão. Em seguida estão São Paulo (1,7 milhão), Minas Gerais (1,16 milhão), Pernambuco (1,14 milhão) e Ceará (1 milhão).

Vigência até 2031

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a Medida Provisória nº 1.400, que prorroga até 19 de novembro de 2031 a vigência da Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021, que institui o Auxílio Gás do Povo. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (9/11) e entra em vigor na data de sua publicação.

A medida considera o peso do gás liquefeito de petróleo (GLP) no orçamento doméstico das famílias mais vulneráveis. Ao assegurar a continuidade do programa, o Governo Federal busca contribuir para que essas famílias tenham condições adequadas de preparar seus alimentos, fortalecendo a segurança alimentar e nutricional.

Recarga gratuita

O Gás do Povo assegura aos beneficiários a recarga gratuita do botijão de 13 kg. O vasilhame e o frete, contudo, não estão inclusos no valor do benefício. Para localizar o estabelecimento credenciado mais próximo, basta acessar o aplicativo Meu Social – Gás do Povo. O app está disponível para download nas lojas virtuais dos celulares.

Energia Limpa e Segura



O programa amplia o acesso à energia limpa e segura, além de reduzir o uso de alternativas precárias, como lenha, carvão e querosene, que expõem, principalmente, mulheres e crianças à fumaça tóxica, a doenças respiratórias e a riscos de acidentes domésticos e queimaduras. O Gás do Povo vem sendo implementado em etapas desde novembro de 2025 e, até o momento, triplicou o número de beneficiários da política em relação ao modelo anterior de execução. O padrão atual de distribuição do benefício consolida o Gás do Povo como uma das maiores políticas públicas de cozimento limpo do mundo.

Critérios

O programa prioriza famílias do Bolsa Família. Para ter acesso ao Gás do Povo, é preciso ter renda per capita de até meio salário mínimo e Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses. O CPF do responsável familiar deve estar regular e o cadastro não pode apresentar pendências, como averiguação cadastral ou indício de óbito do responsável familiar. Para acessar o benefício é necessário que a família tenha, no mínimo, duas pessoas na composição.



Atendimento

O programa Gás do Povo possui diversos canais de comunicação e atendimento à população: